Барражирующий боеприпас «Скальпель» запущен в серийное производство

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Ударная беспилотная платформа «Скальпель» запущена в серийное производство. До конца года планируют произвести несколько тысяч экземпляров.

Барражирующий боеприпас используется в спецоперации с прошлого года. И продолжит свое действие в российской армии в составе комплекса с разведывательным беспилотным летательным аппаратом, заявили в Конструкторском бюро «Восток». Об этом пишет ТАСС .

Здесь добавили, что модернизировали катапульту, с которой запускается платформа. Сделали ее компактной, удобной в использовании, теперь она в три раза быстрее разворачивается. Конструкторы постоянно совершенствуют «Скальпель», чтобы беречь жизни военнослужащих.

«Скальпель» — аналог российского дрона-камикадзе «Ланцет». Это тип беспилотников с боевой частью, которые способны длительное время в режиме ожидания находиться в воздухе в районе цели и оперативно атаковать ее после команды оператора. Масса полезной нагрузки — 5 килограмм, взлетный вес — 10,5 кг, крейсерская скорость — 120 километров в час. Дальность — до 40 километров.

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