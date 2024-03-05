«Фосагро» запустила крупный комплекс по производству минеральных удобрений в Ленинградской области

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Дан старт промышленной эксплуатации нового комплекса по выпуску минеральных удобрений компании «Фосагро» в Волхове Ленинградской области.

Объём инвестиций в проект развития Волховского производственного комплекса превысил 34 млрд рублей.

Выпуск минудобрений компанией здесь вырастет в четыре раза, до более 1 млн тонн в год.

Компания построила в Волхове новые производства экстракционной фосфорной и серной кислот, водорастворимых минеральных удобрений, комплекс по утилизации технологического пара, обеспечивающий предприятие электроэнергией собственной генерации более чем на 80%.

В результате ежегодный объем производства минеральных удобрений увеличится более чем в четыре раза к уровню 2019 года, когда началась реализация проекта строительства, реконструкции и модернизации, и превысит 1 млн тонн.

Переработка апатитового концентрата (сырье для минудобрений) возрастет в пять раз, до более 1,5 млн тонн, производство серной и фосфорной кислоты — вырастет более чем в пять раз, до 1,1 млн тонн и 500 тыс. тонн соответственно.

Компания перешла на выпуск моноаммонийфосфата и, помимо традиционных видов удобрений, запустила в Волхове производство особо чистого водорастворимого аммофоса, востребованного в высокотехнологичных агрокомплексах для капельного полива, гидропоники и тепличного производства. Объемы его выпуска в этом году должны достичь 46 тыс. тонн, что составит четверть всего производства в России.

Завод построен российскими подрядчиками с применением отечественных технологий, отметил гендиректор «Фосагро» Михаил Рыбников. По его словам, теперь практически весь выпускаемый компанией апатитовый концентрат — почти 11 млн тонн — будет перерабатываться внутри страны.

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