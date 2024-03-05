Автобусы НЕФАЗ для Иркутска

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«КАМАЗ» передал 80 низкопольных автобусов НЕФАЗ большого класса в адрес Иркутска.

Автобусы переданы в распоряжение МУП «Иркутск Авторанс» и будут распределены на маршруты в удалённые части города, где особенно остро стоит вопрос с перевозками. В летнее время часть транспорта будет переориентирована на садоводческие маршруты. К слову, в 2022 году автопарк МУП «ИркутскАвторанс» также пополнили 40 автобусов НЕФАЗ.

Автобусы НЕФАЗ оснащены актуальными техническими решениями для комфортного и безопасного передвижения, адаптированы для перевозки маломобильных пассажиров. НЕФАЗы отличает увеличенный проём средней двери и просторная накопительная площадка. По просьбам жителей Иркутска автобусы были специально оборудованы дополнительными форточками для улучшенного вентилирования салона в летний период.

Уже второго марта новые автобусы НЕФАЗ начали перевозить жителей города.

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