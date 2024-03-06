Продолжается строительство первого в России судна на водородном топливе

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Специалисты Верхне-Волжского филиала «Российского классификационного общества» (РКО) продолжают техническое наблюдение за строительством первого отечественного прогулочно-экскурсионного судна с энергетической установкой на водородных топливных элементах проекта 00393. Об этом говорится в сообщении РКО от 5 марта.

Напомним, договор о строительстве первого в России судна с энергетической установкой на базе опытного образца универсального функционального модуля на водородных топливных элементах был подписан между Зеленодольским заводом имени А.М. Горького (входит в Судостроительную корпорацию «Ак Барс») и Крыловским государственным научным центром (КГНЦ) 15 сентября 2022 года. Закладка судна состоялась на Зеленодольском заводе 28 февраля 2023 года.

Прогулочно-экскурсионное судно на водородном топливе строится по проекту 00393, разработанному в ЦКБ «Балтсудопроект» (входит в состав КГНЦ).

Прогулочно-экскурсионное судно проекта 00393 — справка

Длина габаритная — ок. 15,4 м

Ширина габаритная — ок. 3,3 м

Осадка — ок. 0,54 м

Скорость на тихой воде — до 12 км/ч

Продолжительрость рейса — 5 ч

Пасажировместимость — 10 чел.

Экипаж — 2 чел.

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