Раменское предприятие КРЭТ получило сертификат на производство гражданской авионики

© rostec.ru

Раменский приборостроительный завод (РПЗ) «Концерна Радиоэлектронные технологии» получил сертификат Росавиации как производитель авионики для пассажирских лайнеров. Выдача лицензии позволит увеличить долю гражданской продукции в общем портфеле заказов предприятия. Первым был сертифицирован высокоточный навигационный датчик РМИ-3 для самолетов Ил-96, Ту-214 и Бе-200.

Сертификат Росавиации удостоверяет, что РПЗ соответствует требованиям Федеральных авиационных правил и одобрен в качестве производителя продукции для гражданской авиации. Документ является бессрочным в случае соблюдения необходимых условий производственной деятельности.

«Выдача сертификата Росавиации — признание соответствия предприятия современным требованиям гражданского авиастроения. Лицензия позволит увеличить наш портфель заказов, занять важную нишу в производственной организации по выпуску продукции гражданского назначения», — сказал генеральный директор РПЗ Роман Соломин.

Радиомагнитный индикатор РМИ-3 предназначен для определения магнитного курса летательного аппарата и его расположения относительно радиомаяков. Прибор используется в качестве резервного способа навигации. На сегодняшний день даже в условиях широкого распространения спутниковой и инерциальной навигации ориентирование по радиомаякам остается актуальным и повышает безопасность полетов.

Раменский приборостроительный завод — одно из ведущих предприятий в авиационной промышленности по производству современных пилотажно-навигационных приборов, систем и комплексов для военной и гражданской авиации.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.