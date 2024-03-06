Раменское предприятие КРЭТ получило сертификат на производство гражданской авионики
Раменский приборостроительный завод (РПЗ) «Концерна Радиоэлектронные технологии» получил сертификат Росавиации как производитель авионики для пассажирских лайнеров. Выдача лицензии позволит увеличить долю гражданской продукции в общем портфеле заказов предприятия. Первым был сертифицирован высокоточный навигационный датчик РМИ-3 для самолетов Ил-96, Ту-214 и Бе-200.
Сертификат Росавиации удостоверяет, что РПЗ соответствует требованиям Федеральных авиационных правил и одобрен в качестве производителя продукции для гражданской авиации. Документ является бессрочным в случае соблюдения необходимых условий производственной деятельности.
«Выдача сертификата Росавиации — признание соответствия предприятия современным требованиям гражданского авиастроения. Лицензия позволит увеличить наш портфель заказов, занять важную нишу в производственной организации по выпуску продукции гражданского назначения», — сказал генеральный директор РПЗ Роман Соломин.
Радиомагнитный индикатор РМИ-3 предназначен для определения магнитного курса летательного аппарата и его расположения относительно радиомаяков. Прибор используется в качестве резервного способа навигации. На сегодняшний день даже в условиях широкого распространения спутниковой и инерциальной навигации ориентирование по радиомаякам остается актуальным и повышает безопасность полетов.
Раменский приборостроительный завод — одно из ведущих предприятий в авиационной промышленности по производству современных пилотажно-навигационных приборов, систем и комплексов для военной и гражданской авиации.
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06.03.2420:36:49