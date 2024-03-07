Российский лайнер МС-21 пошел в серию. Первый серийный МС-21 совершил первый полет

Новость о том, что серийное производство наших самолетов снова сдвигается вправо, недавно в очередной раз всколыхнула интернет. К этой вполне официальной новости от Чемезова, которая, кстати, для специалистов, не особенно то и новость, но к ней до кучи и прочего хейта, добавили еще и совершенно липовую новость про якобы на 6 тонн перетяжеленный самолет, который еле отрывает свою толстую корму от ВПП. По привычке, никаких ссылок на источники этой информации не привели.

И, конечно, полетели клочки по закоулочкам. Наших людей медом не корми, дай позлопыхать над неудачами собственной Родины. Там, кстати, очевидно чьи уши торчат. Хотели наши бывшие партнеры разорвать нашу экономику в клочья, но что-то пошло не так, и теперь они радуются ну хоть каким-то итогам санкций, что хоть где-то, хоть в чем-то свинью удалось подложить.

На самом деле, нормальный человек, не ура-патриот, а нормальный, на новость про сдвиг сроков серийного производства лайнеров, должен сказать как-то так: «Ну, а вы чего ждали, все-таки санкции, не в сказку попали, авиастроители молодцы, не сдаются, честь им и хвала». Я устал говорит, что любая другая стана мира уже бы и думать забыла о своем авиапроме. Вон Япония, даже не просто без санкций, а в режиме максимального благоприятствования, полностью из импортных деталей, пользуясь помощью американцев, используя опыт канадского Bombardier, имея гарантированный рынок сбыта на территории США еще задолго до того как лайнер вообще появился в металле, потратив 10 млрд долларов, так и не смогли сделать свой самолет. А мы делаем.

Но когда наших героев-авистроителей хейтят за сдвиг сроков, про санкции скромно так умалчивают, будто «ничего не предвещало проблем», будто они занимаются пустяковым делом, а обещания своего никак сдержать не могут, всё кормят завтраками.

Но, на самом деле, обещание наши они своё сдержали, и проект создания лайнера МС-21 успешно завершили.

Да. Я не оговорился. Проект разработки лайнера МС-21 успешно завершен. И первый серийный самолет успешно совершил первый полет. Программа создания лучшего в мире среднемагистрального узкофюзеляжного самолета была с успехом завершена в 2021 году.

И я об этом писал .

Вот он, друзья. Вот он тот самый первый серийный МС-21, его первый полет 25 декабря 2021 и ознаменовал успешное окончание программы разработки МС-21

Я тогда писал: Стоит вспомнить, что первый полет MC-21 состоялся 28 мая 2017 года — 4.5 года назад. Развитие программы задержали санкции, которые были наложены на компанию «АэроКомпозит-Ульяновск» — производителя крыла для МС-21. Но санкции заставили нас самостоятельно разработать материалы. Нельзя сказать, что у нас их не было. Были. В кратчайшие сроки наша промышленность сумела заместить иностранные материалы, добиться необходимого качества и запустить их в серию. С задержкой в 1.5 года первый серийный лайнер с крылом полностью российского производства поднялся в небо. Таким образом, мы полностью завершили эту программу всего лишь за 4.5 года, супербыстро, даже несмотря на то, что первые санкции были наложены уже тогда. Несмотря на них, первый серийный самолет для авиакомпании «Россия» успешно поднялся в небо.

Но где же они, эти успешно завершенные МС_21? Почему не летают в авиакомпаниях. Почему же тогда Чемезов заявил что сроки снова сдвинуты.

Сейчас идет новая, другая программа. Программа разработки МС-21 успешно завершалась. А сейчас идет программа импортозамещения МС-21. Вот именно эта программа была сдвинута.

Из-за множества санкций нам теперь недоступны многие иностранные комплектующие, и скорее всего теперь никогда не будут доступны. И хотя в МС-21 используется немало отечественных компонент, нет в мире ни одной страны, которая могла бы полностью сама сделать пассажирский лайнер. Даже США не может. Никто не может.

Но мы пытаемся. В ответ на санкции была начата амбициозная, не имеющая аналогов в мире программа разработки современного, лучшего в мире лайнера в своем классе, полностью своими силами. И вот именно завершение этой программы, и было формально сдвинуто вправо. А не программа разработки МС-21. Эта программа была завершена. Кстати, первый серийный лайнер могли бы передать «России», но не стали этого делать. Логично. Зачем, если он по сути останется один в таком варианте. Поэтому его отправили на переоборудование уже в версию МС-21-310RUS.

И именно этот лайнер станет первым импортозамещённым, который совершит первый полет в 2024 году. Это самолет с бортовым номером 73057 (заводской МС.0013). Ранее этот самолет имел регистрацию 73361. Он будет использоваться для испытаний и сертификации.

На самом деле, я даже не совсем понял, от чего поднялся такой хейт после слов Чемезова, никто вообще-то и не ожидал начало серийного производства МС-21-310RUS в 2024 году, если ни один самолет в этой версии до сих пор не летал, его полет намечен на начало 2024 года, да и то сроки оптимистичные — официально этого никто не обещал. Как можно так быстро сертифицировать самолет, в котором 36 систем — новые?

Поэтому эта ситуация напоминает то самое состояние когда собаки лают, а караван идет. Не будьте собаками.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.