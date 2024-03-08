Завершено строительство наплавного моста «Намский» проекта СТ.НМ.2276
Завершено строительство наплавного моста «Намский», построенного по проекту СТ.НМ.2276.
Основные характеристики наплавного моста:
- Тип и назначение — наплавной мост на жесткосочленённых опорах, проезд автотранспорта и проход пешеходов.
- Длина конструктивная, м 57,00
- Длина габаритная, м 72,50
- Ширина конструктивная, м 9,40
- Ширина габаритная, м 10,02
- Высота борта, м 1,40
- Осадка по КВЛ, м 2,60
- Высота надводного борта, м 0,99
- Валовая вместимость, рег, т 238
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