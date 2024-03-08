Завершено строительство наплавного моста «Намский» проекта СТ.НМ.2276

Завершено строительство наплавного моста «Намский», построенного по проекту СТ.НМ.2276.

© rfclass.ru

Основные характеристики наплавного моста:

Тип и назначение — наплавной мост на жесткосочленённых опорах, проезд автотранспорта и проход пешеходов.

Длина конструктивная, м 57,00

Длина габаритная, м 72,50

Ширина конструктивная, м 9,40

Ширина габаритная, м 10,02

Высота борта, м 1,40

Осадка по КВЛ, м 2,60

Высота надводного борта, м 0,99

Валовая вместимость, рег, т 238

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.