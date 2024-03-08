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Судостроение и судоходство

Завершено строительство наплавного моста «Намский» проекта СТ.НМ.2276

Завершено строительство наплавного моста «Намский», построенного по проекту СТ.НМ.2276.

 © rfclass.ru

Основные характеристики наплавного моста:

  • Тип и назначение — наплавной мост на жесткосочленённых опорах, проезд автотранспорта и проход пешеходов.
  • Длина конструктивная, м 57,00
  • Длина габаритная, м 72,50
  • Ширина конструктивная, м 9,40
  • Ширина габаритная, м 10,02
  • Высота борта, м 1,40
  • Осадка по КВЛ, м 2,60
  • Высота надводного борта, м 0,99
  • Валовая вместимость, рег, т 238

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Источник: https://rfclass.ru/events/2024/03/r...postroennogo-po-proektu-st-nm-2276/

Наплавной мост, СТ.НМ.2276
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