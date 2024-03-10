© melitopol-news.ru

В Мелитополе после капремонта открылся терапевтический корпус областной больницы, рассчитанный на размещение 90 коек, а также была введена в эксплуатацию подстанция скорой помощи.

Корпус был отремонтирован, и на его первом этаже разместилось отделение реанимации и интенсивной терапии, предоставляющее 6 койко-мест, а также отделение гемодиализа с 15 койко-местами, разделенными на 5 залов.

© melitopol-news.ru

Важно отметить, что для обеспечения полноценного функционирования терапевтического корпуса, в 2023 году было проведено закупка 1602 единиц медицинской мебели и медицинского оборудования. Список закупленного оборудования включает в себя 17 аппаратов для фильтрации крови, аппарат «Диалог+" и реанимационное оборудование. Важно отметить, что все приобретенное оборудование имеет отечественное происхождение.

© melitopol-news.ru

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