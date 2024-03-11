Новый ФОК открылся в д.Карлук Иркутского района

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Открытие ФОКа в деревне Карлук Иркутского района Приангарья состоялось 10 марта 2024 года. Он построен по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». На строительство потратили около 104 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Физкультурно-оздоровительный комплекс включает в себя универсальный игровой и тренажёрный залы, раздевалки, душевые, медицинский кабинет, гардероб и иные помещения. Комплекс оснащён мебелью, оборудованием, спортивным инвентарём. Игровой зал подходит под тренировочные занятия и соревнования по баскетболу, мини-футболу, волейболу, настольному теннису и другим видам спорта. В здании можно проводить занятия по оздоровительной физкультуре, принимать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Прилегающая территория благоустроена, сделано футбольное поле с трибунами.

© www.ogirk.ru

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