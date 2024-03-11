Эн+ завершил первый этап модернизации Иркутской ГЭС

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Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, завершил первый этап модернизации Иркутской ГЭС в рамках программы «Новая энергия».

Решение об обновлении четырех гидроагрегатов Иркутской ГЭС было принято в 2017 году, а работы по техническому перевооружению начаты в 2019 году. За этот период было заменено основное оборудование на гидроагрегатах № 1, 2, 7, 8. При этом работы на последнем — 8-м гидроагрегате — были завершены в рекордные сроки — за 335 дней.

Благодаря проведенной модернизации мощность четырех гидроагрегатов возросла с 82,8 МВт до 107,5 МВт каждый, повышен КПД работы оборудования.Также с октября 2023 года Эн+ совместно с генеральным проектировщиком и заводами-изготовителями гидротурбинного оборудования осуществляют подготовку ко второму этапу модернизации Иркутской ГЭС и замене гидроагрегатов № 3, 4, 5, 6.

Операционный директор Эн+ Владимир Колмогоров отметил:

«Группа Эн+ обеспечивает надежное энергоснабжение миллионов потребителей Сибири, это требует непрерывной работы по модернизации основного оборудования гидроэлектростанций. Эн+ продолжит реализацию своей ключевой масштабной программы „Новая энергия“, которая создаст прочный фундамент для устойчивого развития Сибири и ее экономического роста».Новости

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