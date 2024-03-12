В Улан-Удэ на линию вышли два новых трамвая «Богатырь»

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Сегодня современные низкопольные трамваи «Богатырь», рассчитанные почти на 200 мест каждый, впервые вышли на линию.

«Богатырь» — первый новый трамвай, который пришёл в город после «Львят» и является модификацией «Львенка», только почти в 1,5 раза больше. Длина «Богатыря» составляет 19,5 метра. Посадочные места в основном расположены в передней части салона, которой больше пользуются пассажиры в возрасте, женщины с детьми. В задней части салона для расширения прохода применено «десантное» расположение сидений. Пол вагона находится на одном уровне с остановками.

В новом вагоне есть места для перевозки маломобильных групп, чего нет в старых вагонах. Большие накопительные площадки в средней части вагона позволяют разместить здесь детские коляски. Также есть специальное крепление для перевозки велосипедов.

Для удобства входа и выхода вагон оборудован тремя двухстворчатыми дверьми и одной одностворчатой. Также в салоне есть шесть информационных табло.

Трамвай того же производителя, что и «Львёнок» — ООО «Производственная компания Транспортные системы», поэтому проблем с обслуживанием не будет. К тому же в МУП «Управление трамвая» уже создана ремонтная база, имеются запасные части, обученный персонал.

За последние 7 лет годовой пассажиропоток трамвая увеличился почти в два раза с 11 до 22 млн пассажиров. Сейчас на линию ежедневно выходят 48 вагонов.

С зимы прошлого года МУП «Управление трамвая» в утренний час пик ставило дополнительный вагон на маршрут № 1, поскольку были случаи, когда пассажиры не могли попасть в переполненный трамвай. Теперь два «Богатыря» решат эту проблему.

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