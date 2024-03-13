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Авиация

В ЦАГИ проведены испытания аварийной турбонасосной установки для МС-21

 © tsagi.ru

Безопасность полетов — один из приоритетных вопросов при создании новой авиатехники, призванной обеспечить связанность территорий нашей страны. Именно поэтому российские разработчики стремятся оснастить воздушные суда надежными отечественными авиационными агрегатами и системами.

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») завершились испытания аварийной турбонасосной установки (ТНУ) для среднемагистрального узкофюзеляжного самолета МС-21, разработанной специалистами конструкторского отдела АО «ОКБ «Кристалл» в рамках программы импортозамещения бортовых систем МС-21.

Турбонасосная установка, включающая в себя привод системы уборки/выпуска, трехфазный генератор переменного тока, гидравлический насос и ротор с двухлопастной турбиной переменного шага, предназначена для аварийного энергоснабжения авиалайнера электрической и гидравлической мощностью.

Для обеспечения проведения исследований специалистами испытательного центра АО «ОКБ «Кристалл» было спроектировано необходимое испытательное оборудование и технологическая оснастка, установленная в рабочей части аэродинамической трубы.

Эксперименты предусматривали подтверждение работоспособности ТНУ во всем эксплуатационном диапазоне скоростей и высот полета самолета. Изучались вопросы времени и безопасности ее выпуска, а также возможности реализации максимальной электрической и гидравлической мощности при всех эксплуатационных скоростях, включая минимальные полетные.

Для выполнения условий высотности использовались возможности накачки и вакуумирования контура аэродинамической трубы. Таким образом имитировалась высота полета от 0 до 12 км.

В результате испытаний специалисты АО «ОКБ «Кристалл» совместно с учеными института подтвердили конструктивные и технологические решения, заложенные на этапах проектирования и изготовления ТНУ, а также реализацию ее проектных параметров. Кроме того, практический опыт, полученный в ходе проведения эксперимента, будет учтен при создании такого типа установок для гражданских самолетов, разрабатываемых в Российской Федерации.

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Источник: https://tsagi.ru/pressroom/news/6575/

Турбонасосная установка, МС-21, ЦАГИ
  • Badassgoliath Badassgoliath
    13.03.2414:03:13

    Эта штука выдвигается за пределы фюзеляжа и крутится от набегающего в полёте воздуха, вырабатывая электричество и давление, на случай отказа обоих двигателей или исчерпания топлива.

    #1279324
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    13.03.2416:52:09

    В ЦАГИ сейчас строится огромный высокий корпус. Явно не офисный.

    #1279344
  • Нет аватара Scooter
    13.03.2420:41:05

    Это дополнительно к вспомогательному двигателю?

    #1279362
    • Нет аватара omap
      13.03.2421:16:07

      Нет, это вместо ВСУ и называется Аварийная авиационная турбина. В основном предназначена для сохранения электропитания и минимального давления в гидромагистрали в случае полного исчерпания горючего в полёте (такие случаи бывали) или при отказе всех двигателей и ВСУ или при отказе двигателей и невозможности запуска ВСУ на большой высоте. В обычном состоянии убрана в корпус самолёта, но в аварийной ситуации по команде может выскочить в набегающий поток воздуха.

      #1279365
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