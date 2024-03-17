В Волгоградской области запустили производство новых пребиотиков

© volganet.net

Завод по глубокой переработке кукурузы в Алексеевском районе Волгоградской области выходит на проектную мощность и расширяет ассортимент. Пребиотики, пополнившие продуктовую линейку предприятия, заинтересовали потенциальных партнеров, в том числе зарубежных, еще до того, как первая партия сошла с конвейера.

Более 150 тыс. тонн составил объем производства завода в 2023 году — почти на 14 тыс. тонн больше, чем в 2022-м. Здесь выпускают мальтодекстрины, патоку, кукурузный крахмал, сухой глютен и кукурузный зародыш — все это очень востребовано в производстве детского и диетического питания, фармпрепаратов и кормов для животных.

Теперь завод наладил выпуск других дефицитных составляющих для пищепрома — растворимого кукурузного волокна, а также изомальтоолигосахарида растительного происхождения без индексов Е и ГМО.

«Это пребиотики, обладающие низкой калорийностью и низким гликемическим индексом, — поясняют специалисты. — Они повышают усвоение кальция, способствуют улучшению иммунитета, липидному обмену, а также контролю аппетита и снижению индекса массы тела».

Особенные свойства этих продуктов позволяют использовать их в производстве натуральных функциональных, обогащенных, «спортивных» пищевых продуктов и напитков с пониженным содержанием сахара или без сахара. Производители работают в тесной связке с учеными ведущих научных центров страны.

Например, на полях делового форума в рамках выставки «Россия» на ВДНХ заключено соглашение о сотрудничестве с НИИ крахмала и переработки крахмалсодержащего сырья.

Несмотря на то что история завода началась всего несколько лет назад, предприятие уже стало флагманом регионального АПК, а также драйвером развития растениеводческой отрасли: здесь перерабатывают практически половину кукурузы, выращиваемой на волгоградских полях.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.