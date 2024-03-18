Автобусы НЕФАЗ для Пермского края

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«КАМАЗ» поставил крупную партию автобусов НЕФАЗ в количестве 25 единиц в города Пермского края.

Пассажирская техника для Пермского края закуплена по программе специальных казначейских кредитов. Для города Березники приобретены 15 единиц газомоторных автобусов НЕФАЗ 5299-40-57. Они поступили в автопарк перевозчика — МУП «Водоканал». Планируется, что новый общественный транспорт будет курсировать по маршрутам № 23 и № 28 и соединит правый и левый берег города.

Ещё девять автобусов НЕФАЗ 5299-40-57 поступили в распоряжение города Чусовой. Эксплуатировать их будет ООО «Чусовское АТП». Также один автобус НЕФАЗ-5299-40-52 приобретён для Октябрьского городского округа Пермского края.

Все поставленные автобусы НЕФАЗ являются полностью низкопольными и выполнены по дизайн-проекту окраски кузова Пермского края. Они оснащены системой климат-контроля, видеонаблюдения, стационарными зарядными устройствами для мобильной техники, системами контроля режима труда и отдыха водителя и подсчёта пассажиропотока. Пассажирская техника полностью соответствует требованиям программы «Доступная среда». Салон имеет зону для перевозки людей с ограниченными возможностями и оснащён откидным трапом для заезда инвалидной коляски.

Напомним, в 2023 году Пермский край вошёл в число регионов, которым предоставлен специальный казначейский кредит для обновления пассажирского транспорта. Размер федеральных средств составил почти 900 млн рублей. Эта сумма направлена на заключение контрактов на поставку 25 автобусов большого класса, 53 автобуса среднего и 20 автобусов малого класса.

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