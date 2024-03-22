Последняя партия новых автобусов прибыла в Кузбасс

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Последние пять из 112 автобусов, купленных по казначейскому кредиту в 2023 году, прибыли в Кемеровскую область, сообщили в пятницу в обладминистрации.

— Из пяти ЛиАЗов финальной партии два передали в Белово, по одному — в Прокопьевск, Гурьевск и Таштагол. В ближайшее время они начнут перевозить пассажиров. Автобусы оборудованы валидаторами, системами пожаротушения и информирования пассажиров, — указали в ведомстве.

Всего было куплено 57 НЕФАЗов, 17 ЛИАЗов и 38 ПАЗов на 1,4 млрд рублей. Ранее по десять машин поступили в Анжеро-Судженск и Новокузнецк, восемь — в Междуреченск, семь — в Топкинский округ, по шесть — в Белово, Березовский, Юргу, Тяжинский и Яшкинский округа, по пять — в Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Киселевск, Тайгу, Гурьевский и Мариинский округа, Таштагольский район, по три — в Осинники, Промышленновский и Ижморский округа, два — в Крапивинский округ и один — в Мыски.

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