Первая партия вместительных экологичных автобусов поступила в Кузбасс
В регион доставили первые 12 из 37 низкопольных автобусов большого класса. На обновление подвижного состава из областного бюджета направлено 446 млн рублей.
Техника работает на экологичном топливе, что существенно снижает вредные выбросы в атмосферу. Модель автобуса специально спроектирована для загруженных городских маршрутов. Она вмещает до 112 пассажиров, при этом 30 мест оборудованы для сидения. Низкий уровень пола, пневматическая подвеска, гасящая вибрацию, и система наклона кузова делают поездку плавной и удобной. Для маломобильных пассажиров в салоне есть место для инвалидной коляски, откидная аппарель для въезда, а также кнопка вызова водителя и переговорное устройство для экстренной связи.
В салоне светодиодные табло дублируют голосовые объявления автоинформаторов, помогая пассажирам ориентироваться на маршруте. Климатическая установка мощностью 30 кВт поддерживает комфортную температуру. Каждый автобус также оснащен системой видеонаблюдения для обеспечения безопасности в пути.
Все автобусы пройдут обязательный технический осмотр на предмет соответствия техзаданию и конкурсной документации.
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