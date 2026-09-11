Первая партия вместительных экологичных автобусов поступила в Кузбасс

В регион доставили первые 12 из 37 низкопольных автобусов большого класса . На обновление подвижного состава из областного бюджета направлено 446 млн рублей.

Техника работает на экологичном топливе, что существенно снижает вредные выбросы в атмосферу. Модель автобуса специально спроектирована для загруженных городских маршрутов. Она вмещает до 112 пассажиров, при этом 30 мест оборудованы для сидения. Низкий уровень пола, пневматическая подвеска, гасящая вибрацию, и система наклона кузова делают поездку плавной и удобной. Для маломобильных пассажиров в салоне есть место для инвалидной коляски, откидная аппарель для въезда, а также кнопка вызова водителя и переговорное устройство для экстренной связи.

В салоне светодиодные табло дублируют голосовые объявления автоинформаторов, помогая пассажирам ориентироваться на маршруте. Климатическая установка мощностью 30 кВт поддерживает комфортную температуру. Каждый автобус также оснащен системой видеонаблюдения для обеспечения безопасности в пути.

Все автобусы пройдут обязательный технический осмотр на предмет соответствия техзаданию и конкурсной документации.