На СЗ «Нефтефлот» заложено морское грузопассажирское судно проекта PV27

На судостроительном заводе «Нефтефлот» (Самарская область) заложено морское грузопассажирское судно проекта PV27.

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Спуск на воду запланирован в 2026 году.

Судно предназначается для перевозки пассажиров, генеральных грузов, контейнеров международного стандарта (в т.ч. рефрижераторных), легковых автомобилей, оснащено собственными средствами погрузки/выгрузки на необорудованные кранами причалы. Судно имеет ледовый класс Arc4, его эксплуатация планируется в арктической зоне с возможностью совершения международных рейсов. Район плавания неограниченный.

© portnews.ru

В условиях активного освоения Россией арктической зоны и реализации стратегического плана развития Северного морского пути, строительство флота подобного класса относится к одной из приоритетных задач судостроительной отрасли.

© nefteflot.ru

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