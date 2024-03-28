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Судостроение и судоходство

На СЗ «Нефтефлот» заложено морское грузопассажирское судно проекта PV27

На судостроительном заводе «Нефтефлот» (Самарская область) заложено морское грузопассажирское судно проекта PV27.

 © portnews.ru

Спуск на воду запланирован в 2026 году.

Судно предназначается для перевозки пассажиров, генеральных грузов, контейнеров международного стандарта (в т.ч. рефрижераторных), легковых автомобилей, оснащено собственными средствами погрузки/выгрузки на необорудованные кранами причалы. Судно имеет ледовый класс Arc4, его эксплуатация планируется в арктической зоне с возможностью совершения международных рейсов. Район плавания неограниченный.

 © portnews.ru

В условиях активного освоения Россией арктической зоны и реализации стратегического плана развития Северного морского пути, строительство флота подобного класса относится к одной из приоритетных задач судостроительной отрасли.

 © nefteflot.ru

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Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...adki_kilya_arkticheskogo_sudna.html

Нефтефлот, Самарская область, грузопассажирское судно, PV27
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