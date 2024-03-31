Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 4

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Сегодня в 12:36:45,626 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 4.

Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени ракеты-носителя прошли в штатном режиме.

Это был пятый пуск российской ракеты-носителя в 2024 году, в том числе третий с космодрома Байконур. Для «Союза-2.1б» данный полет стал 70-м в истории.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» и спутник «Ресурс-П» № 4 изготовлены Ракетно-космическим центром «Прогресс» (входит в Роскосмос).

Космический аппарат «Ресурс-П» № 4 предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли с целью исследования природных ресурсов, контроля загрязнения и деградации окружающей среды, поиска месторождений полезных ископаемых, оценки состояния ледовой обстановки, мониторинга чрезвычайных ситуаций, создания и обновления топографических и навигационных карт.

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