В Амурской области завершили реконструкцию станции Пурикан

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Она расположена на рокаде Бамовская — Тында, которая соединяет БАМ и Транссиб.

На станции построили третий дополнительный путь длиной 1050 м. Релейную полуавтоматическую систему управления заменили на микропроцессорную.

Все работы вели без остановки движения:

➡️ уложили 2,7 км пути и 7 стрелочных переводов

➡️ отсыпали почти 38 тыс. м³ земляного полотна

➡️ протянули порядка 7,5 км линий автоблокировки и связи

➡️ возвели новый мост через реку Малый Ольдой

Новая инфраструктура даст возможность принимать поезда длиной более 100 вагонов и весом 7100 тонн. Это снизит потребность в маневровых операциях.

В этом году выполним работы ещё на 10 объектах соединительной ветви, в том числе на перегонах Силип — Аносовская, Пурикан — Муртыгит, Муртыгит — Мохортов.

Это позволит увеличить провозную способность линии Бамовская — Тында с 42,2 до 54,9 млн тонн в год.

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