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В Челябинске открылось производство промышленных роботов-манипуляторов

В России начинает развиваться автоматизация и роботизация промышленности. В Челябинске открылся новый завод роботов. По мнению ключевых экспертов рынка, это позволит значительно повысить эффективность производства. Mashnews побывал в Челябинске — на новом ООО «Завод Роботов», где производят отечественные промышленные роботы-манипуляторы.

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Источник: https://youtu.be/M4ljchQTSy8?feature=shared

Челябинск
  • Badassgoliath Badassgoliath
    02.04.2419:47:45

    Ну что сказать. Пока у нас в перестроечном угаре рушили советскую промышленность ради вливания в «мировые интеграционные процессы» (в роли полуколонии, заметим в скобках), в Китае ничего не ломали и не рушили, а строили и развивали, да ещё с огромными вливаниями западных технологий, финансов и оборудования.

    Стоит ли удивляться нашему отставанию во многих областях? Нет, удивляться не стоит, произошедшее закономерно. Теперь снова, как уже не однажды было, надо навёрстывать.

    #1280496
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      02.04.2420:17:13

      Ну Китай тоже хлебнул своего прилично.

      Выбрался Китай, выберемся и мы.

      #1280498
      • Вячеслав Шимолин Вячеслав Шимолин
        02.04.2421:05:17

        Когда это Китай терял целые отрасли в промышленности и отдавал свои технологии бесплатно? До Второй мировой, Китай ничего не имел, потом ему подарил заводы с технологиями — СССР. После того как отношения Китая с СССР испортились, то Запад (в надежде создать еще одного врага для СССР) снял с него санкции и залил деньгами, дал доступ к технологиям, своим рынкам.

        Так из чего Китай выбирался? Даже Япония была в худших условиях! Корея! Китай же получил возможность и смог ей воспользоваться. Воспользовался так, что США чухнули слишком поздно.

        России таких возможностей не давали и не дадут. Нам даже 10 лет спокойно пожить не дали! Только теперь у нас на восточных границах вырос если не враг, то очень сильный конкурент.

        #1280501
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          02.04.2422:02:05

          У каждой великой страны свои проблемы. Китай выбирался из нищеты, безграмотности, отсутствия технологий и рабочего класса. И на старте взлёта ещё получил по башке культурной революцией.

          Создатели «китайского чуда» Дэн Сяо Пин и Чжоу Эньлай в разной степени хлебнули репрессий. Не выжили бы они, может и не стал бы Китай фабрикой мира.

          Да, «Китай получил возможность и смог ей воспользоваться». Гримаса истории. Но победителей не судят.

          СССР же имел всё, и технологии, и образованный инженерный корпус, и мощный рабочий класс, и мощную армию. И не воспользовался своими многочисленными возможностями.

          Можно было бы поставить точку.

          Но ниоткуда пришёл Путин — и получилась запятая.

          Начался очередной этап большой игры.

          Теперь уже Россия использовала свой шанс и прёт вперёд. А у Китая похоже начинаются проблемы. История идёт по спирали.

          Отредактировано: Сергей Котенко~22:04 02.04.24
          #1280504
          • Вячеслав Шимолин Вячеслав Шимолин
            02.04.2422:33:23

            Да, «Китай получил возможность и смог ей воспользоваться». Гримаса истории. Но победителей не судят.

            Ну преувеличивать не стоит. Китай пока что(и у меня большие сомнения, что будут) точно не победитель. В военном плане, он имеет все шансы «огрести в очередной раз» и лишиться всего. Наверное поэтому Китай и не стал врагом России, потому что понимает, что «прикрыть его» от Запада, может только Россия. И именно поэтому нельзя, чтобы наши военные технологии, попали в Китай. Потому что тогда Китай может решить, что Россия ему не нужна.

            Пы.Сы. Китайцы нацики, ничуть не лучше японцев. Только в отличии от них, китайцы трусливее.

            История идёт по спирали.

            Только это и радует.

            Отредактировано: Вячеслав Шимолин~22:34 02.04.24
            #1280513
            • Сергей Котенко Сергей Котенко
              02.04.2422:52:20

              Мне кажется это вы излишне пессимистичны.

              Китай бы решил, что Россия ему не нужна. Если бы:

              — у него были природные ресурсы в гарантированном количестве (нефть, газ, уголь, хлеб, …),

              — если бы у него была нормальная армия, умеющая воевать и готовая жизнь положить за Отечество,

              — если бы у него было весомое ядерное оружие и мощная система ПРО,

              — если бы ему не противостояли США.

              Китаю деваться некуда, это брак по расчёту.

              Если Китай решит, что Россия ему не нужна, или ею можно пренебречь, это будет печальная история. Для Китая.

              ПС. О военных технологиях. Не так это просто — своровать чужие технологии. Вот Китай получил в своё время наши истребители. Первое, что сделали китайцы, разобрали движок и скопировали его. И вот уже 20 лет с гаком…

              Московский «Салют» продолжает продавать движки для истребителей в Китай. Не выходит у китайских инженеров каменный цветок.

              #1280518
        • Clausson Clausson
          02.04.2423:05:53

          Так из чего Китай выбирался?

          В первую очередь из столетнего наркотического угара. Причем это давалось трудно и очень жёстко. Будучи первой экономикой мира на протяжении 18 веков (а стало быть и наиболее производительной экономикой мира!) китайцы были вынуждены покидать города и возвращались на поля (деурбанизация), что круг за кругом еще больше снижало производительность труда.

          40 лет назад, доля номинального ВВП Китая было ниже нашего сейчас, а в пересчете на душу населения — жмень риса на человека в день. Первый цветной телевизор был произведен в Китае в 1991 году.

          Да, сейчас, то что тормозило развитие Китая (необразованное сельское население) превратилось в его преимущество по скорости роста производительности труда. Это прошли все страны осуществившие промышленную революцию (урбанизацию). Но этого надо было добиться, из той ситуации надо было выбраться, накопить критическую массу образованного трудового класса (экономической энергии).

          #1280520
    • Е.Юрий Е.Юрий
      02.04.2420:43:21

      (в роли полуколонии, заметим в скобках), в Китае ничего не ломали и не рушили, а строили и развивали, да ещё с огромными вливаниями западных технологий, финансов и оборудования.

      Это не совсем так — Китай вел себя как упомянутая Вами «полуколония» — он производил по сути больше чужой товар и у него не было и врят ли могло быть какое либо потоясение исходя из дешевой рабочей силы и её количества. Шло время, Китай нарастил жир, и уже используя капитал, заработанный на производстве стал производить свое и развивать собственные заводы — обрел технологическую независимость и способ ее защитить. Поэтому видя то,какого «монстра» запад себе сотворил, пользуясь дешеввизной производства, теперь пытвется его зажать, но уже слишком поздно — гигантская зависимость и не способность сдержать развитие Китая уже случилась. У нас после развала тоже появилось много производств — поэтому мы видим товары легкой и пищевой и др. промышленностей собственного ароизводства, но у нас банально было мало времени и недостаток определенных ресурсов. Но и этого достаточно чтобы совершить скачек(что и происходит) и запустить «снежный ком» в машиностроении, электроники и др. Мы накопили определеный жирок и у нас есть высокотехнологичный задел в виде науки и технологиях и больших энергетических и других ресурсов. Да, не получится сразу сделать и везде, но остановить процессы уже не возможно и каждое достижение в определенной отрасли сразу запускает каскад процессов в других областях, главное твердо идти и не сворачивать, плюс у нас есть главное — мы смогли защитить свои ресурсы.

      Отредактировано: Е.Юрий~21:56 02.04.24
      #1280499
    • Clausson Clausson
      02.04.2422:47:13

      в Китае ничего не ломали и не рушили, а строили и развивали…

      Следует заметить только одно, Мы и Китай развиваемся в принципиально разных внешних мирах. Если помните, нам просто не дали купить Опель, да что там Опель (в который как известно рано или поздно превратиться любой автомобиль), нам не дали купить долбанный Арселор, хотя это был единственный его шанс на развитие.

      А Китай спокойно покупает KUKA AG и входит в советы директоров Fanuc и Yaskawa. Причем это только вершина айсберга. Попутно скупаются десятки компаний по всему западному миру не столь высокого ранга, но критически важные по интеллектуальной собственности для роботостроения. И так по любому направлению деятельности.

      Молодец ли Китай? Молодец, конечно, не может быть никаких сомнений. Вот только нам такие перспективы (получить передовые технологии просто за деньги, причем не большие) не светят в принципе. Что бы мы не делали, оставаясь живыми, нам просто не дадут ничего и никогда. Ну разве что технологию нарезки картофеля водяными ножами (типа фри для Макдоналдса).

      В остальном я с вами согласен. Мы не то, что плохо противостояли западному давлению, мы сами во многом способствовали собственной деградации.

      #1280516
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