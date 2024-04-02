В Челябинске открылось производство промышленных роботов-манипуляторов
В России начинает развиваться автоматизация и роботизация промышленности. В Челябинске открылся новый завод роботов. По мнению ключевых экспертов рынка, это позволит значительно повысить эффективность производства. Mashnews побывал в Челябинске — на новом ООО «Завод Роботов», где производят отечественные промышленные роботы-манипуляторы.
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