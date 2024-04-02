В Нижегородской области начали делать якоря для новых ледоколов

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Борский завод металлургии и машиностроения «Метмаш» успешно провёл испытания отливки первой партии якорей Холла массой 10 тонн. Она предназначена для строительства самых больших и мощных атомных ледоколов типа 22220.

Заготовки первой партии пройдут механическую обработку в цехе, а после контрольных испытаний их отгрузят на Балтийский судостроительный завод для ледокола нового поколения «Якутия».

Вторую партию из трёх якорей для ледокола «Чукотка» планируют передать во втором квартале 2024 года.

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