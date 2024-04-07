В Волгоградской области запустили производство гранулированного стирального порошка

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4 апреля в Волжском на заводе «Бионикс» запустили новую линию по производству гранулированного стирального порошка.

Общая стоимость проекта составила 200 миллионов рублей.

Запуск новой линии позволил заводу практически удвоить общий объём выпускаемой продукции до 2,5 — 3 тысяч тонн.

Волжское предприятие по производству сухой бытовой химии существует 12 лет. Все эти годы объемы и линейка производимой продукции расширяются. Здесь делают стиральные порошки, моющие и чистящие средства для посуды и бытовой техники и постоянно следят за тенденциями на рынке.

Уделяют внимание и упаковке. Например, освоили современный и удобный формат под названием дойпак. Специальный аппарат сам дозирует и засыпает чистящее средство в пакеты, а затем запаивает, проставляя дату.

Сотрудников уже более 100 человек. Ежегодный товарооборот предприятия — больше миллиарда рублей. Десятки собственных торговых марок, а также производство под заказ крупных торговых сетей. Продукция поставляется по всей России и в страны СНГ.

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