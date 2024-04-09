В 5 раз выросло производство машин и оборудования в Москве за последние 5 лет

Производство машин и оборудования в столице выросло в 5 раз за последние 5 лет. И даже если сравнивать 2023 год с 2022-м, показатели внушительные:

машиностроители нарастили объемы выпуска продукции на 25%;

производитель промышленных роботизированных систем изготовил в 2 раза больше оборудования;

производитель холодильного промышленного оборудования (резидент технопарка «Строгино») также удвоил выпуск продукции;

объем инвестиций в модернизацию и закупку новых машин и оборудования вырос на 14% (до 2,3 трлн рублей).

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Достигать таких показателей помогает поддержка города: сегодня доступно свыше 20 системных и антикризисных инструментов. Один из них — присвоение специальных статусов. Например, компании-резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» получают значительные налоговые льготы. Это помогает быстрее и эффективнее реализовывать высокотехнологичные проекты.

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