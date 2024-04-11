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Компания UMG представила ещё одну модель в тракторном сегменте рынка РФ. Это новый универсально-пропашной колёсный трактор UMG T1404, который специально разработан для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными орудиями, для фермерских и животноводческих хозяйств, коммунальных служб, а также для различных вспомогательных и транспортных работ.

По заверению разработчиков агромашины, новый трактор оснащается экономичным двигателем YTO мощностью 140 л.с., что в совокупности с механической, ступенчатой, синхронизированной трансмиссией с 16 передачами переднего и 8 передачами заднего хода и вместительным топливным баком позволяет выполнять операции в соответствии с агротехнологическими требования с высокой степенью эффективности.

Отметим, что для работы с прицепными орудиями и прицепами трактор оснащается двумя видами тягово-сцепного устройства: регулируемое по высоте и маятникового типа. Наличие системы пневмотормоза прицепа расширяет возможности трактора на транспортных работах.

Напомним, что ранее мы уже рассказывали о первом тракторе UMG мощностью 180 л.с., а также о модели UMG 904 мощностью 90 л.с., которая находится в самом популярном в РФ мощностном классе тракторов. Таким образом, всего за первые 4 месяца 2024 года бренд презентовал сразу три новые модели мощностью 90, 140 и 180 л.с.

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