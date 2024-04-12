«НПО ЦНИИТМАШ» впервые в России изготовило комплект вязкоупругих демпферов

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Вязкоупругие демпферы предназначены для снижения динамических нагрузок и предотвращения колебаний, возникающих в машинах, приборах, системах при их работе. Они эффективно уменьшают вибрации путем преобразования кинетической энергии в тепловую, тем самым амортизируя колебания системы. Конструкция демпферов позволяет использовать их в широком диапазоне частот, при этом тип вязкоупругого демпфера выбирается в зависимости от планируемого применения.

ЦНИИТМАШ разработал конструкцию и рабочую конструкторскую документацию всего за четыре месяца. Материаловеды НПО подобрали жидкость и объем, обеспечивающие требуемые вязкоупругие свойства, а специалисты опытного производства изготовили необходимую оснастку для испытательного оборудования.

НПО «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (НПО «ЦНИИТМАШ») входит в машиностроительный дивизион Росатома. Является разработчиком основных материалов, технологий, изготовителем специализированного технологического оборудования и изделий энергетического и тяжелого машиностроения, в том числе важнейших элементов оборудования атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000, атомных станций нового поколения АЭС-2006, гидравлических и газовых турбин, энергоблоков тепловых электростанций, мощных прессов и металлургических агрегатов.

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