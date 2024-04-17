Из гаража в мировые производители! Показываем российский завод HarzLab

Молодой российский учёный уволился из крупного немецкого концерна, чтобы с нуля начать свой бизнес в России и запустил простое гаражное производство, привлёк партнёров и вырастил его до целого завода, продукция которого сегодня присутствует в 80 странах мира. И это только начало, потому что, спрос растёт! Основанная энтузиастами компания HarzLab разрабатывает и создаёт материалы для 3D-печати. Проект «Время — вперёд!» посетил их технологичное производство, чтобы познакомиться ближе и показать нашим зрителям — в России реально создать компанию мирового уровня с нуля. Приятного просмотра!

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