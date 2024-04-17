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Из гаража в мировые производители! Показываем российский завод HarzLab

Молодой российский учёный уволился из крупного немецкого концерна, чтобы с нуля начать свой бизнес в России и запустил простое гаражное производство, привлёк партнёров и вырастил его до целого завода, продукция которого сегодня присутствует в 80 странах мира. И это только начало, потому что, спрос растёт! Основанная энтузиастами компания HarzLab разрабатывает и создаёт материалы для 3D-печати. Проект «Время — вперёд!» посетил их технологичное производство, чтобы познакомиться ближе и показать нашим зрителям — в России реально создать компанию мирового уровня с нуля. Приятного просмотра!

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Время вперед
  • Нет аватара termometrix
    17.04.2418:36:00

    Молодцы! Большое спасибо за интересный материал!Желаю дальнейших успехов компании!

    в России реально создать компанию мирового уровня с нуля.

    Никогда не сомневался.В России полно талантливых и инициативных людей.

    Достаточно отметить тот факт,что в России и вообще в русскоязычном мире почти каждый человек пишет стихи,это общественный феномен мирового культурного развития,столько творчества, собранного в одном месте, характерно для России и Русского мира, я всегда поражался!

    #1281431
    • Нет аватара termometrix
      17.04.2419:20:07

      Или неважно, работает ли человек как мусорщик или профессор Академии, они оба садятся за стол и начинают спорить о сложных философских вопросах, жизненных мудростях и сложных тезисах научной материи.Меня всегда приятно удивляли и поражали подобные наблюдения в России,такая богатая общая культура и горизонт рассуждений,таких феноменов в остальном мире нет, особенно в строгом рациональном западном мире, где узкая специализация деятельности обязательна и население там сильно ограничено в своей мыслительной деятельности.

      #1281437
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