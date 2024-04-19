Строительство МГС «Василий Бубнов» проекта 19910 для ВМФ России

Строительство малого гидрографического судна «Василий Бубнов"(заводской номер 202) проекта 19910 для ВМФ России на судостроительном заводе «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» (Амурская область).

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Судно названо в честь инженер-контр-адмирала Василия Константиновича Бубнова, участника Гражданской и Великой Отечественной войн, который закончил службу в должности начальника 5-го отдела гидрометеорологической службы Главного управления военно-морских сил Тихоокеанского флота ВМФ СССР.

Это второе малое гидрографическое судно (МГС) проекта 19910, строящееся на АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции», и шестое в целом в серии данного проекта для ВМФ России.

Следует отметить, что суда проекта 19910 полным водоизмещением 1270 тонн и длиной 59 метров являются самыми крупными единицами, когда-либо строившимися на АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции», и их величина — практически предельная для возможностей предприятия.

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