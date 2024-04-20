Дагестанский завод АО «Концерн КЭМЗ» представил новый многоцелевой самолет «Альфа-КМ»

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Дагестанский завод «Концерн КЭМЗ» официально представил новый двухдвигательный многоцелевой самолёт «Альфа-КМ». Машина является значительно улучшенной версией «МАИ-411»: например, за счет применения композитов «Альфа-КМ» оказался на 250 кг легче предшественника.

Дальность полёта составляет 1600 км,

крейсерская скорость — 250 км/ч,

максимальная высота полета — 3 км.

Серийное производство должно начаться в текущем году, план на перспективу — производить 20 самолётов ежегодно к 2027 году.

© www.ixbt.com

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