Первый самолёт СП-30 передан в подмосковный учебный центр

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На подмосковном аэродроме Мячково состоялась торжественная церемония передачи первого учебного самолёта отечественного производства СП-30 учебному центру Aero Region Training. Об этом сообщили в пресс-службе компании-разработчика СП-30, Первом Опытно-конструкторском бюро.

Мероприятие прошло 20 апреля 2024 года в рамках специальной программы по оснащению лётных школ самолётами российского производства Первого Опытно-конструкторского бюро (Таганрог). Учебный центр Aero Region Training имеет свои отделения в нескольких регионах России, в частности представлено филиалами в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле.

На церемонии передачи присутствовали представители Росавиации, ДОСААФ, курсанты лётно-учебных заведений. Все желающие могли ознакомиться с модификацией СП-30, которая специально предназначена для обучения начинающих пилотов. Самолёт оснащён современными системами навигации, сдвоенным управлением и отличается устойчивостью и лёгкостью в пилотировании.

Представители Росавиации отметили, что самолёт соответствует всем требованиям безопасности и комфортного обучения, а его использование позволит значительно повысить качество подготовки пилотов в России.

Генеральный директор Aero Region Training Сергей Панченков сообщил, что учебный центр разработал специальную программу подготовки пилотов с лицензией PPL на самолёте СП-30 и планирует расширять сотрудничество с «Первым ОКБ» в будущем.

Генеральный директор «Первого ОКБ» Алексей Фитингоф отметил, что на данный момент в России нет аналогов самолёту СП-30 и выразил надежду долгосрочное сотрудничество с учебным центром, чтобы вывести малую авиацию из кризиса и вернуть России статус мировой авиационной державы.

В «Первом ОКБ» рассказали сайту «Авиация России», что в условиях санкций производство самолёта СП-30 минимально зависит от импортных комплектующих. На данный момент — это шины, двигатели и приборы, которые выпускаются в Китае по техническим условиям «Первого ОКБ». Четырёхтактный четырёхцилиндровый двигатель С-100 (Китай) мощностью 100 л.с. с воздушным охлаждением цилиндров и жидкостной системой охлаждения головок цилиндров поставляется компанией Zongshen и является аналогом австрийского Rotax 912. Силовая установка приводит в действие трёхлопастный саблевидный винт диаметром 1850 мм. Приборы поставляет фирма Suzhou Changfend.

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Фото © пресс-служба компании «Первое ОКБ»

«В перспективе самолёт будет полностью переведён на отечественные компоненты. Так, в начале лета мы получили патент на разработку конструкции роторно-поршневого двигателя внутреннего сгорания с регулируемой степенью сжатия и разрабатываем элементы интегральной модульной авионики. Собранные прототипы стрелочных приборов высотомера, указателя воздушной скорости, EFIS, указателя вертикальной скорости проходят испытания. Сейчас основное применение СП-30 получил в сельском хозяйстве. Также самолёт может использоваться для мониторинга территории и разведывательной миссии, фото и видео наблюдения, для учебно-тренировочных полётов, экскурсионных и туристических полётов, перемещения на расстояния до 720 км между необорудованными площадками», — рассказали в «Первом ОКБ».

СП-30 — это цельнометаллический многоцелевой сверхлёгкий самолёт короткого взлёта и посадки (STOL). Максимальная взлётная масса составляет 495 кг. Конструкция фюзеляжа выполнена по типу полумонокок. Крыло — двухлонжеронное подкосного типа, лонжерон клёпаный. Цельнометаллические рессоры основных опор шасси выполнены из дюралюминия, оснащены гидравлическими тормозами. Передняя стойка оборудована пружинным амортизатором, управляемая. Система управления механическая, смешанного типа. Для управления элеронами и рулём высоты использованы тяги. Для управления рулём направления — тросовые тяги. Оперение выполнено по классической нормальной схеме с верхним подкосом.

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