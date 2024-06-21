Ростех передал первые двигатели ВК-650 В для испытаний многоцелевых вертолетов «Ансат»

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Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех поставила первые опытные двигатели ВК-650 В для начала летно-конструкторских испытаний импортозамещенного вертолета «Ансат».

Первые опытные образцы ВК-650 В, произведенные на петербургском предприятии «ОДК-Климов», успешно прошли предварительные и ресурсные испытания. Сегодня на стендах ЦИАМ имени П.И. Баранова силовые установки проходят сертификационные испытания. Параллельно ВК-650 В готовят к наземным отработкам в составе вертолета «Ансат», после чего будет получено заключение на первый вылет.

«Специалисты ОДК планомерно ведут опытно-конструкторские работы по двигателю, который так необходим легкой гражданской авиации. В прошлом году предприятие „ОДК-Климов“ успешно завершило инженерные испытания ВК-650 В, были достигнуты все необходимые параметры. Сейчас техника готовится к началу летно-конструкторских испытаний. До конца 2024 года мы планируем получить сертификат типа и начать серийное производство в следующем году», — сообщил директор программы ВК-650 «ОДК-Климов» Евгений Проданов.

Конструкция ВК-650 позволяет создавать модификации для различных летательных аппаратов. Двигатель уже нашел применение в составе гибридной силовой установки — инновационной разработки «ОДК-Климов», которая сочетает газотурбинный двигатель и электрический мотор.

ВК-650В — первый российский вертолетный двигатель в классе мощности 650-750 л.с. Силовая установка заменит иностранные двигатели на вертолетах «Ансат», Ка-226Т, а также будет использоваться в других перспективных отечественных и зарубежных вертолетах взлетной массой до 4 тонн. По сравнению с зарубежными аналогами ВК-650 В будет обладать большей взлетной мощностью и лучшими удельными характеристиками.

«Ансат» — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийно выпускаемый на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех). Конструкция винтокрылой машины позволяет оперативно трансформировать ее как в грузовой, так и в пассажирский вариант. Вертолет обладает самой просторной пассажирской кабиной в своем классе, может перевозить до семи человек. «Ансат» сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию, подходит для эксплуатации в высокогорье. Сегодня реализуется программа по импортозамещению иностранных комплектующих на воздушном судне.

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