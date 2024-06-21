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Новые заводы и цеха

«Полиметалл» запустил в Краснотурьинске вторую очередь обогатительной фабрики

 © foto.imghub.ru

«Краснотурьинск-Полиметалл» (Свердловская область), подразделение холдинга «Полиметалл», запустил в работу II очередь обогатительной своей фабрики. Об этом 19 июня 2024 года сообщили на официальном сайте компании.

Как рассказали в компании, помимо золотосульфидного фабрика теперь способна выпускать медный, цинковый и гравитационный золотосодержащий концентраты. Сырьевой базой стали руды Саумского и Галкинского месторождений, а также перспективное месторождение Новопетровское в Республике Башкортостан.

Новая технологическая линия предназначена для переработки полиметаллических медно-цинковых, цинковых, золотосодержащих руд методом флотационного и гравитационного обогащения. С ее запуском годовой объем переработки «Краснотурьинск-Полиметалла» составит 450 тысяч тонн полиметаллических руд разного минералогического состава, а число сотрудников возрастет до 530 человек.

Вторая очередь готова к запуску спустя всего год после старта работы «Краснотурьинск-Полиметалла». Проект потребовал более двухсот единиц дополнительного оборудования и был осуществлен без остановки уже действующего производства.

Для реализации проекта специалисты «Полиметалла» подобрали аналоги ушедших с рынка поставщиков оборудования и реагентов: флотационное оборудование, насосы, оборудование сгущения, мельницы ультратонкого измельчения, центробежный концентратор, грохот участка гравитационного обогащения, вакуумный фильтр, селективные собиратели и др.

«Именно старт второй очереди позволит полностью реализовать потенциал этого предприятия, — заявил Сергей Черкашин, генеральный директор АО „Полиметалл“. — Теперь это полнокомплектная фабрика с уникальным даже для мировой отрасли наполнением, к тому же обеспеченная сырьем до 2040 года».

ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» расположено в 10 км от Краснотурьинска Свердловской области. Для развития его промышленной инфраструктуры был построен железнодорожный путь от станции «Красный железняк» и создана грузовая станция для доставки руды и отправки потребителям концентрата с обогатительного комплекса.

Для справки:

АО «Полиметалл» — ведущий производитель золота и серебра в России. Портфель компании включает 8 производственных активов (хабов) и несколько крупных проектов развития.

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  • rvk
  • 2
полиметалл
  • Нет аватара Kотенко Cергей
    21.06.2410:09:59

    Жалко, золотари редко сообщают инвестиции в реализованные проекты.

    Видимо специфика отрасли.

    Как правило инвестиции в такие объекты могут составлять многие миллиарды рублей, возможно более 10 миллиардов.

    #1285042
    • Clausson Clausson
      22.06.2407:44:00

      золотари редко

      Это какой-то профессиональный стеб?    

      Вроде как золоторями у нас называют либо ювелиров, либо ассенизаторов.

      #1285092
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