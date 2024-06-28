В Благовещенске заложили два новых судна для рыбаков Магадана

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Судостроительная компания «Благоверфь» заложила кили двух новых судов. 30-метровый морской плашкоут и 19-метровый буксир заказал Магаданский рыбный порт.

«"Благоверфь» уже не первый раз выполняет заказ для другого региона. Сегодня мы можем здесь наблюдать изделия, которые построили в прошлом году. Сейчас они ожидают приёмки и последующей транспортировки в Магадан. Закладка двух новых судов — важный проект для судостроительной отрасли в Благовещенске. И большой стимул для её дальнейшего развития", — отметил в ходе церемонии закладки заммэра Благовещенска Александр Калашников.

Вес морского плашкоута — 220 тонн. Он предназначен для перевозки грузов в трюмах. Буксир же, хоть и почти вдвое меньше по своим размерам, отличается мощностью — 800 лошадиных сил. Он будет выполнять кантовочные работы в акватории бухты.

«С заказчиком — Магаданским рыбным портом — работаем уже давно. Причём не только строим, не и ремонтируем их судна. Проект плашкоута — типовой, по нему мы изготавливаем уже второй раз. Планируем спустить его на воду уже в январе. Буксир строим впервые. Его спуск ожидается только в августе следующего года», — рассказал директор «Благоверфи» Сергей Жеребцов.

Судостроительное предприятие «Благоверфь» работает в областном центре с 2015 года. За это время компания изготовила 68 судов, в основном, для рыболовецкой отрасли, сообщает на своей странице «Вконтакте» администрация Благовещенска.

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