Кузбасские машиностроители импортозаместили лавные конвейеры

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Машиностроительный завод ОАО «Анжеромаш» реализовал импортозамещающий проект для шахты «Усковская» (входит в состав «Распадской угольной компании»).

Сотрудники предприятия спроектировали и изготовили для шахты лавные конвейеры мощностью 800 кВт. Раньше подобное оборудование угольные производства региона закупали у английских и немецких поставщиков. Успешная реализация проекта стала важным шагом к достижению технологического суверенитета России.

Изготовленные лавные конвейеры по качественным характеристикам не уступают импортным аналогам. Но при этом их цена ниже из-за меньших расходов на логистику, а техобслуживание — проще, поскольку «Анжеромаш» расположен в том же регионе.

Завод активно работает над созданием горнопроходческого комбайна К-1000А. Производитель рассчитывает представить новинку в 2025 году на выставке «Уголь России и Майнинг», которая традиционно проходит в Новокузнецке.

Стоит отметить, что в Кузбассе разрабатывают очистной комбайн для отработки угольных пластов мощностью 1,5-3,2 м. В проекте участвуют АО «Промышленная группа „Родина“», КузГТУ, НОЦ «Кузбасс» и ГБУ «Донуглемаш». Инвестиции в создание техники оцениваются в порядка 1,7 млрд рублей.

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