Ледокол «Евпатий Коловрат» передан ВМФ

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Дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат», построенный в Санкт-Петербурге по проекту 21180М конструкторского бюро ОСК «Вымпел», передан заказчику. Корабль вошел в состав Тихоокеанского флота.

Судно предназначено для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, а также тушение пожаров на аварийных объектах.

Ледокол спроектирован на класс Российского морского регистра судоходства. Ледопроходимость на переднем/заднем ходу составляет 1,0м/0,64м.

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