Испытывается судно на воздушной подушке с гибкими скегами «Хаска-10»

«Рыбинская верфь», входящая в Концерн «Калашников», приступила к ходовым испытаниям судна на воздушной подушке с гибкими скегами «Хаска-10» в акватории Рыбинского водохранилища.

На испытаниях будут проверены характеристики грузоподъемности, ходкости, мореходности, управляемости и амфибийности судна, а также произведена наладка систем автоматизированного управления. На основе этого опыта «Рыбинская верфь» сможет в будущем создавать аналогичные плавсредства с большей грузоподъемностью, вплоть до 15-20 т.

«Хаска-10» — крупнейшее гражданское судно на воздушной подушке с гибкими скегами. Их применение позволяет повысить экономичность и управляемость судна.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.