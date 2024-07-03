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Судостроение и судоходство

Испытывается судно на воздушной подушке с гибкими скегами «Хаска-10»

«Рыбинская верфь», входящая в Концерн «Калашников», приступила к ходовым испытаниям судна на воздушной подушке с гибкими скегами «Хаска-10» в акватории Рыбинского водохранилища.

На испытаниях будут проверены характеристики грузоподъемности, ходкости, мореходности, управляемости и амфибийности судна, а также произведена наладка систем автоматизированного управления. На основе этого опыта «Рыбинская верфь» сможет в будущем создавать аналогичные плавсредства с большей грузоподъемностью, вплоть до 15-20 т.

«Хаска-10» — крупнейшее гражданское судно на воздушной подушке с гибкими скегами. Их применение позволяет повысить экономичность и управляемость судна.

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Источник: https://vk.com/wall-58907206_132773

Ярославская обл, Рыбинск, Рыбинская верфь, Хаска-10
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    03.07.2414:11:46

    Добавьте заглавное фото:

     © sudostroenie.info

    https://sudostr...kov240703_1.jpg

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~14:12 03.07.24
    #1285604
  • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
    03.07.2414:14:11

    Опять я на даче. Прошу помощи

    #1285605
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    03.07.2414:17:11

    СВПГС «Хаска-10» представляет собой крупнейшее гражданское судно на воздушной подушке с гибкими скегами (скег — ограждение зоны воздушной подушки). Их применение повысит экономичность и управляемость судна при сохранении достаточно высоких характеристик амфибийности, мореходности и ходкости.

    Судно на воздушной подушке скегового типа с гибкими скегами «Хаска-10» — справка

    Длина габаритная — 23,7 м

    Ширина габаритная — 13,6 м

    Высота со сложенной мачтой — 7,9 м

    Осадка на миделе в водоизмещающем режиме — 0,69 м

    Водоизмещение полное — 46,2 т

    Полезная нагрузка — 10 т

    Число людей на борту — 12 чел.

    Численность экипажа — 3 чел.

    Наибольшая скорость хода при 50% запасов — 40 уз

    Мощность главного двигателя — 2×1100 (2×1500) кВт (л.с.)

    Дальность плавания по запасам топлива на скорости 30 уз — 400 миль

    Автономность — 3 сут.

    #1285607
    • Нет аватара exVHM.ru
      04.07.2415:56:31

      двиг

      поставщика двигателя мы скромно умолчим    

      Отредактировано: exVHM.ru~16:02 04.07.24
      #1285653
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