В Воронежской области начали строить молочно-товарный комплекс на 3,6 тысячи фуражных коров

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ГК «Агроэко» намерена реализовать проект до конца 2025 года. На предприятии создадут более 130 рабочих мест.

Памятный камень в основание нового молочно-товарного комплекса заложен в селе Нижний Мамон Верхнемамонского района Воронежской области в знак начала строительства предприятия, которое будет вести ГК «Агроэко». В проект направят порядка 6 млрд руб. Его реализация, запланированная до конца 2025 года, позволит создать более 130 рабочих мест со средней оплатой труда 65 тыс. руб. В комплексе смогут содержать 3,6 тысячи фуражных коров, что позволит получать в год 33,9 тыс. тонн молока.

Ферма включает пять телятников, два коровника, доильно-молочный блок, а также специальный корпус для животных до, после и во время отела. Содержаться животные будут без привязи. Все процессы на предприятии — полностью автоматизированы. Так, для доения оборудуют доильный зал «Карусель» с максимальной изоляцией от внешней среды, а качество молока позволит контролировать умная система управления стадом.

«Это автоматически выстроенная система движения стада внутри комплекса по половозрастным группам, которая проектируется с учетом самых правильных подходов к движению поголовья. У каждой коровы будет свой номер, она автоматически занесена в базу, в которой есть показатель всех особенностей животного, включая его историю», — объяснили в пресс-службе агрохолдинга.

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