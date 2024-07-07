Новые двигатели для истребителей Су-30СМ

Су-30СМ © cdnstatic.rg.ru

Корпорация «Сухой» подготовила ремоторизацию многоцелевого истребителя Су-30СМ — с 2025 года начнется серийное производство версии самолета с новыми, более мощными двигателями.

«Выигрыш будет в скороподъемности, меньшем радиусе разворота, большем ресурсе двигателя. Серийное производство таких машин начнется в 2025 году», — рассказал «Военной приемке» Олег Панков, главный конструктор программы Су-30 ОКБ Сухого.

Первый истребитель с новой силовой установкой проходит испытания на авиазаводе в Иркутске. Кстати, новая она только для Су-30 — такими моторами штатно оснащаются истребители Су-35 и часть Су-57.

Тип двигателя не называется, но судя по приведенным данным, можно предположить, что речь идет о АЛ-41Ф1, турбореактивном двухконтурном двигателе с максимальной тягой 15000 кгс. Его версии для Су-35 и Су-57 отличаются системой управления.

По сравнению с АЛ-31Ф, которым сейчас оснащаются, новый агрегат обладает вчетверо большим ресурсом, увеличенной на 2000 кгс тягой и сниженным расходом топлива.

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