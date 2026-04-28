На Адмиралтейские верфи ОСК доставлены главные дизельные генераторы для строящегося по заказу Росгидромета научно-экспедиционного судна (НЭС) «Иван Фролов». Об этом сообщили 28 апреля в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).Как отмечают в ААНИИ, НЭС «Иван Фролов» станет крупнейшим экспедиционным судном в мире. Для выполнения задач в суровых климатических условиях на судно будет установлено четыре дизельных генератора мощностью 4 МВт и два дизельных генератора мощностью 3 МВт, которые станут частью единого электрического пропульсивного комплекса. В соответствии с государственным контрактом поставку главных дизельных генераторов обеспечивает предприятие группы компаний «Балтик».

«Главный дизельный генератор — сердце НЭС „Иван Фролов“. Точная поставка этого ключевого узла для крупнейшего в мире научно-экспедиционного судна, имеющего ледовых класс Arc7, подтверждает нашу готовность обеспечивать стратегические арктические проекты надежной энергией», — отметил генеральный директор группы компаний «Балтик» Василий Семёнов.«Установка главного двигателя — это важный производственный этап строительства судна. Мы последовательно движемся к завершению создания НЭС „Иван Фролов“ в 2028 году. Каждый успешно пройденный шаг, особенно своевременная поставка главного энергоблока, подтверждает, что проект реализуется в намеченные сроки», — прокомментировал событие директор ААНИИ Александр Макаров.Напомним, государственный контракт на строительство НЭС «Иван Фролов» был заключен между Адмиралтейскими верфями ОСК и Росгидрометом в марте 2023 года. Резка металла для судна «Иван Фролов» стартовала в декабре 2023 года. Закладка судна состоялась 29 октября 2024 года. Судно строится под заводским номером 02500 для ААНИИ по проекту Невского проектно-конструкторского бюро ОСК. В настоящее время идёт формирование корпуса будущего НЭС.НЭС «Иван Фролов» предназначено для выполнения антарктической программы Российской Федерации. Судно позволит проводить научные исследования по программам модульного типа любой сложности разными научными командами. Одновременно на борту будут выполняться работы по десяткам научных проектов от исследований дна океана до верхней атмосферы и космоса в зависимости от потребности и приоритета исследований в полярных широтах. На борту разместятся до 20 лабораторий, а также ангар на 2 вертолета и площадка, позволяющая принимать вертолеты Ми-8, Ми-38 или Ка-32.Научно-экспедиционное судно проекта 23680 «Иван Фролов» — справкаКласс РС — КМ (*) Arc7 (hull, machinery) [1] AUT1-C EPP ECO BWM (T) HELIDECK-H DE-Tier III Special purpose shipДлина наибольшая — 164,8 мШирина наибольшая — 26 мВысота борта — 13,5 мОсадка — 8,5 мВодоизмещение — ок. 25 000 тЭкипаж и спецперсонал — 240 чел.Дедвейт — ок. 9200 т