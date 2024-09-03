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Электроника, электротехника и приборы

Петербургская компания начала серийное производство судового навигационного оборудования

 © mashnews.ru

Группа компаний «Маринэк» запустила серийное производство судового навигационного оборудования, рассчитывает зарабатывать на его продаже до 80 млн рублей в год.

В компании заявляют, что оборудование с аналогичными характеристиками в России не изготавливают, и планируют до конца года запустить новую производственную площадку в Красном Селе (Петербург), в которую вложили 400 млн рублей. Но чипы все равно будут импортные, пишет «Деловой Петербург».

О начале серийного производства приемоиндикатора глобальных навигационных спутниковых систем «Миран ГНСС СП-2» рассказал коммерческий директор группы компаний «Маринэк» Андрей Иванов.

По его словам, для отечественного рынка оборудование уникально благодаря расчетной точности 0,6 м (95%), наличию дополнительной метрической системы измерения расстояния и скорости в километрах и километрах в час, поддержке спутниковых систем DGPS, ГЛОНАСС, DGalileo, DBDS и возможности одновременной активной работы с 24 спутниками.

В середине июля прибор получил сертификат Российского морского регистра судоходства, он предназначен для круглосуточного определения навигационных параметров движения судна. Оборудование с такими техническими характеристиками, по словам Андрея Иванова, в России не производится.

«С момента, когда мы начали его разрабатывать, скептики сомневались в возможности обойти зарубежные аналоги в соотношении «цена — качество». Ведь сформированная с начала 2000-х конъюнктура российского рынка показывает огромный технический задел азиатских конструкторов и программистов, опыт и навыки европейских и американских производителей и полное отсутствие всего этого в России. Отечественные разработчики не могут конкурировать по ценам с китайскими, и все увлеклись копированием. Мы создали собственное производство, что позволило уменьшить издержки и конечную стоимость!, — говорит коммерческий директор группы «Маринэк».

По его словам, в 2024 году выручка от продажи «Миран ГНСС СП-2» составила 50 млн рублей при инвестициях 45 млн. Пока приборы выпускаются на запущенном в начале года производстве в Муроме, на полную мощность их изготовление выйдет после запуска производственной площадки в Красном Селе, намеченного на конец года.

«Маринэк» строит там производственно-логистический комплекс, состоящий из двух сервисно-производственных зданий общей площадью около 1 тыс. м2 и склада. Как рассказали в компании, общая площадь земли строящегося комплекса — около 3 тыс. м2, принадлежит он ООО «НПФ Маринэк», инвестиции в площадку составили около 400 млн рублей.

«Локализация изготовления «Миран ГНСС СП-2» составляет 90%, за границей мы приобретаем для них только чипы. Объем российского рынка таких приборов оцениваем в 100 млн рублей в год и рассчитываем на 80% этого рынка. Текущий портфель заказов составляет 25 млн рублей», — говорит Андрей Иванов.

Исполнительный директор ООО «Северное море» (производит катера специального назначения) Ольга Одаренко полагает, что в России сегодня экономически целесообразнее копировать попавшее под санкции иностранное оборудование, чем создавать его полноценное производство.

«Плагиат всегда легче в достижении результата, списать контрольную работу у соседа — быстрее, чем выучить предмет и сделать ее самостоятельно. Применительно к производству такого наукоемкого оборудования, как навигационное, могу сказать, что сосед по парте учился намного лучше, чем мы. Думаю, в сегодняшних реалиях наш единственный путь для развития новых продуктов в России — списывать у соседа. Высокие налоги, высокая ключевая ставка, катастрофическое давление государственных служб на работу предприятий, огромный дефицит кадров и невозможность привлекать зарубежный персонал, как это делают во всем мире. У нас очень мало сделано для того, чтобы наравне с зарубежными компаниями идти вперед. Навигационное оборудование и спутниковые приемники для комплектования катеров мы закупаем исключительно за рубежом. Требования государственных заказчиков копируются из контракта в контракт, и мне не известен ни один российский навигационный прибор, который соответствовал бы этим требованиям», — говорит руководитель «Северного моря».

СПРАВКА

Группа компаний «Маринэк» включает шесть ООО, самые старые из которых — «Маринэк» и «Эра-Холдинг» — зарегистрированы в 2011 году. Конечные бенефициары всех компаний — Роман Бойчук и Андрей Иванов. «Маринэк», «НПФ Маринэк», «Маринэк-Юг» и «Маринэк-К» принадлежат петербургскому ООО «Эра-Холдинг», которым Роман Бойчук и Андрей Иванов владеют в равных долях. «Маринэк-СПб» — собственность Романа Бойчука.

«Маринэк», «НПФ Маринэк» и «Маринэк-СПб» работают в Петербурге, «Маринэк-Юг» — в Ростове-на-Дону, «Маринэк-К» — в Красноярске.

По данным СПАРК, суммарная выручка компаний группы за 2023 год составила 803,5 млн рублей, самый успешный результат показал «Маринэк» — 572,3 млн. В компании сообщили, что у них есть представительства в Астрахани и Нижнем Новгороде.

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Источник: https://mashnews.ru/peterburgskaya-...-navigaczionnogo-oborudovaniya.html

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Группа компаний «Маринэк» , производство судового навигационного оборудования
  • 2
    Badassgoliath Badassgoliath
    03.09.2415:36:29

    Думаю, в сегодняшних реалиях наш единственный путь для развития новых продуктов в России — списывать у соседа. Высокие налоги, высокая ключевая ставка, катастрофическое давление государственных служб на работу предприятий, огромный дефицит кадров и невозможность привлекать зарубежный персонал, как это делают во всем мире

    Знакомое нытьё. И про «делают во всём мире» конечно надо ввернуть.

    катастрофическое давление государственных служб на работу предприятий,

    Да если вас не контролировать, вы такого навертите! Толку с этих частников чуть, смотрят лишь как бы половчее от налогов уйти, да поменьше затратить, а спеси и важности — ого-го. Тоже мне, опора экономики. Я представляю, если бы Сергей Павлович Королёв во время работы над космической ракетой такую фигню ныл. Хотя нет, не представляю.

    Исполнительный директор ООО «Северное море» (производит катера специального назначения) Ольга Одаренко полагает,экономически целесообразнее копировать попавшее под санкции иностранное оборудование, чем создавать его полноценное производство

    Походу, какую-нибудь бизнес-школу окончила. Те ещё рассадники.

    В общем, эти слова ясно подтверждают то, в чём я и так был убеждён— с частниками каши не сваришь, приспособлены из бюджета деньги и льготы тянуть, а на все вопросы о результате начинается вышеизложенное нытьё. Правильно, что создаются госкорпорации.

    Отредактировано: Badassgoliath~15:43 03.09.24
    #1288180
    • Нет аватара termometrix
      04.09.2411:36:37

      огромный дефицит кадров и невозможность привлекать зарубежный персонал, как это делают во всем мире

      Но это правда.Без достаточного количества трудоспособного населения невозможно никакое повышение производительности труда,производительности экономики,улучшение качества изделий, услуг и снижение их цены.

      Это базовый закон развития, и мы не волшебники, чтобы нарушать физические законы, это имеет в виду сотрудница компании, когда говорит: «как это делают во всем мире».

      А для производства определенных специализированных изделий нет технико-экономического смысла строить предприятия у нас.При этом не имеет значения, являются ли предприятия государственными или частными. Высокие процентные ставки по кредитам действительно являются огромным препятствием для строительства новых мощностей,для автоматизации труда действующих предприятий вместе с огромным дефицитом кадров.

      Единственный выход-создание совместных предприятий с другими странами для углубления системы разделения труда, обеспечивающей развитие массового производства товаров и услуг.

      Отредактировано: termometrix~11:49 04.09.24
      #1288228
    • Нет аватара termometrix
      04.09.2412:04:21

      Именно истощение численности свободного трудоспособного населения, которое могло быть введено в экономический оборот вместе с чрезмерной закрытостью советского хозяйства, привело Советский Союз к застою в 70-е годы и невозможности реализации и внедрения новой научно — технической волны в 80-е годы.

      В то время как трудоспособного населения западного капиталистического лагеря было на порядок больше,поэтому там успешно было освоено массовое производство радикально новых изделий,таких как персональные компьютеры, новые коммуникации или биотехнологии, а граждане социалистического блока мечтали иметь западные товары и посещать западные страны.Хотя режим в ГДР,Польше, Чехословакии, Венгрии и отчасти Румынии был более либеральным, чем советский, более свободным,и их граждане могли легче путешествовать и работать за «железным занавесом», а в их магазинах часто находились западные товары, эти страны имели совместные предприятия с западными корпорациями, и их внешняя торговля с капиталистическими странами доходила до 40% всего внешнеторгового товарооборота.СССР давал им большую свободу проводимой политики.

      Отредактировано: termometrix~12:30 04.09.24
      #1288235
    • Clausson Clausson
      04.09.2414:08:44

      Походу, какую-нибудь бизнес-школу окончила. Те ещё рассадники.

      Думаю вы ошибаетесь, даже чисто по возрасту и времени которое эта бизнесвумен в своем деле (компания создана в 1992 году), она явно закончила советский вуз и именно на советском производстве получила свои навык менеджмента. И да, школа ныться, выбивание фондов и правительства с последующим объяснением, что ничего не сделано, так как фондов было выделено недостаточно — это именно позднесоветская школа.

      Пример Королева предельно не корректен. Сталинское СССР столь же сильно отличается от Брежневско-Горбачевского, как Горбачевская перестройка от наших времен.

      Я бы не хотел что бы частная компания Лобаева была поглощена тем же Ростехом. Ну вот нравится мне Лобаев как бизнесмен.

      с частниками каши не сваришь, приспособлены из бюджета деньги и льготы тянуть, а на все вопросы о результате начинается вышеизложенное нытьё.

      Опять же вынужден не согласиться с вами. Нетрудно заяндексить сколько из бюджета вытянул государственный АвтоВаз, сколько «прощали» и вновь выделяли денег нашим государственным предприятиям ОПК. Не думаю что какой-то частник сравнится с этими объемами.

      Но я совершенно с вами согласен, что выражать свой взгляд на проблемы предприятия через «нытьё» и предъявлять бесконечные требования к государству это не правильный подход.

      Но тут есть некая тонкость. Вот например, частный предприниматель Константин Бабкин в свое время написал Путину открытое письмо: «Почему тракторный завод останется в Канаде»… Где четко и по пунктам объяснил всем, почему тракторный завод в России неминуемо и быстро разорится.

      Можно ли было назвать это нытьем?

      Как мы уже знаем Ростсельмаш сегодня производит трактора в России. Вкладывает огромные инвестиции в новые заводы и цеха. То есть его услышали, его поняли. Когда он указал на конкретные проблемы, решаемые правительством, последнее эти конкретные проблемы решило.

      Увы, Ольга Одоренко свои претензии по развитию высказала предельно не конкретно. Но опять же, позднесоветская школа сказывается.

      #1288241
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    04.09.2415:02:00

    Материал статьи состоит как-будьто из двух частей — одна со знаком +, а вторая — .

    И касается как-будьто двух разных компаний.

    А чипы конечно импортные — всего несколько стран в мире в состоянии производить такие чипы.

    И копирование тут неизбежное пока — трудно наверстать упущенное в один момент.

    #1288242
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