В Петербурге открыли импортозамещающее производство эндопротезов

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Петербургская компания «Эндоарт» (входит в фармхолдинг «БСС») запустила импортозамещающее производство эндопротезов.

Как сообщила гендиректор компании Юлия Гуккина, за рекордные полгода удалось построить площадку, на которой разместилось производство полного цикла.

«Мы смогли на 100% импортозаместить технологические процессы и примерно на 70% достигли импортозамещения по материалам. Сейчас ведём работу с коллегами по сертификации критически важных материалов», — рассказала она (цитата по ТАСС).

Первая линия площадью 1,5 тыс. м2 рассчитана на годовой выпуск 35 тыс. конструкций тазобедренного сустава цементной и бесцементной фиксации. Площадка позволит на одну треть закрыть потребность страны в эндопротезах.

Центр разработки инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО) планирует открыть в Петербурге и Всеволожске центры протезирования и реабилитации для участников СВО. Филиалы будут производить высокотехнологичные протезы рук и ног, обслуживая нескольких сотен человек в год.

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