В Мурманске открыли новое здание Детской художественной школы

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03.09.2024 г. в Мурманске после капитального ремонта состоялось открытие Детской художественной школы.

Каменное здание на улице Полярной дивизии, 1/16 было построено по проекту архитектора Валентина Голли в 1937 году. До 2015 года здесь располагалась школа № 12, затем здание пустовало. Несколько лет назад в рамках национального проекта «Культура», начался капитальный ремонт. Теперь юные мурманчане, занимающиеся раньше в Детской художественной школе на проезде Ивана Халатина 18, будут учиться в современных условиях.

ДХШ открылась в Мурманске в октябре 1966 года. За годы существования она стала центром художественно-эстетического развития и образования юных мурманчан и подготовила более 3000 выпускников.

Кроме традиционных занятий живописью, рисунком, композицией в новом здании для учащихся оборудованы классы для занятий печатной графикой, скульптурой и керамикой, графическим дизайном, класс истории искусства. В 2024/2025 учебном году открыты новые программы: «Керамика» и «Юный дизайнер».

Сегодня количество воспитанников школы составляет почти 500 человек. Прививает новые знания юным северянам высокопрофессиональный коллектив из 22 преподавателей, в числе которых 7 членов Союза художников России.

© citymurmansk.ru

© citymurmansk.ru

© citymurmansk.ru

© citymurmansk.ru

© citymurmansk.ru

© citymurmansk.ru

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