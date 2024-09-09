В Москве открыли новые корпуса МГТУ имени Баумана

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7 сентября 2024 г. в Москве открыли новые корпуса МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В 2021-24 гг. реализован проект комплексного развития МГТУ им. Н.Э. Баумана — строительства и реконструкции 14 зданий общей площадью порядка 170 тыс. кв.м. Новый научно-исследовательский кластер расположен в непосредственной близости от исторических зданий университета на Яузе, что позволит обеспечить эффект синергии существующих и новых корпусов университета.

В 2024 г. были завершены работы на четырёх объектах:

1) Центральный кластер (Адресный ориентир: пересечение 2-ой Бауманской ул. и Бригадирского пер., Госпитальная наб., 4с1А) общей площадью 51 тыс. кв. м, который состоит из пяти зданий в 4-6 этажей.

Основная задача архитекторов состояла в том, чтобы визуально разделить разные функциональные направления, не нарушая общей гармонии ансамбля. Для этого фасады зданий было решено детализировать с помощью научных формул. Фасадное стекло «играет» по-разному: где-то формулы и уравнения видны максимально чётко, где-то «отзеркаливают», а в зданиях с атриумными пространствами могут вовсе исчезать в зависимости от угла обзора.

Все пять зданий объединены парящей кровлей купола — мембранной конструкцией площадью 2,5 тыс. кв. м, которая защитит ансамбль и внутренний двор от непогоды и сделает его более уютным.

Центром площади стало «Дерево знаний» — дуб, вокруг которого расположится амфитеатр для студентов и сотрудников Бауманки. При этом внутренний двор будет открытым и для горожан, что позволит создать новый центр встреч и общения.

В Центральном кластере МГТУ им. Н.Э. Баумана размещены:

Инновационный хаб и Конгресс-центр;

Кластер «Технологии защиты природы — Зелёная территория»;

Центр превосходства и научно-образовательный кластер цифровой трансформации;

Центр превосходства и научно-образовательный кластер «Цифровое материаловедение»;

Федеральный испытательный центр.

2) Многофункциональный комплекс «Квантум Парк» (Бригадирский переулок, 13с4) — шестиэтажный корпус, в котором разместились научно-исследовательские лаборатории с передовым оборудованием, включая чистокомнатную инфраструктуру мирового класса, коворкинги, пространства-трансформеры для учебных и презентационных сессий. Сегодня это один из самых продвинутых исследовательских комплексов мира, специально спроектированный и построенный для решения практических задач на стыке квантовых, фотонных и флюидных технологий, которые определят будущее науки и индустрии.

Здание Квантум Парка — одно из самых больших и одновременно самых технологически насыщенных в новом кластере. «Дом света» — таким было рабочее название нового корпуса: архитекторы стремились создать его по-настоящему воздушным и даже «светящимся». Отдельная гордость — уникальная инфраструктура Квантум Парка, необходимая для функционирования нанотехнологического комплекса на базе чистых комнат и центра метрологии субатомарной точности. В частности, на объекте установлены пружинные виброизоляторы — конструкции, необходимые для функционирования «плавающих» полов. Эти механизмы произведены в России специально для данного проекта с целью снижения динамического воздействия от виброактивного оборудования и защиты чувствительной к внешним воздействиям высокотехнологичной техники.

«Новые корпуса позволят нам внедрять самые передовые практики подготовки инженерных кадров. Их открытие придаёт новый импульс нашему образовательному процессу и университетской науке. Всё это в комплексе создаёт атмосферу и условия, в которых хочется учиться и работать. Кампус станет большим подспорьем в реализации национальных проектов технологического лидерства. Цели этих проектов — это наши ориентиры, которые определяют образовательный и научно-производственный контур университета. Мы продолжим выполнение задач в интересах государственных заказчиков и индустриальных партнёров», — заявил ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин.

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