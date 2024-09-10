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Акционерное общество «Клинцовский автокрановый завод» расширяет линейку автомобильных кранов грузоподъемностью 40 тонн новой серией.

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Акционерное общество «Клинцовский автокрановый завод» расширяет линейку крановых и высотно-монтажных установок на новых моделях шасси. В августе 2024 года начата подготовка к производству двух моделей техники:

Автомобильный кран КС-35719-6-02 на шасси МАЗ-630223 ГБО (6×6) грузоподъемностью 16 тонн и длиной стрелы 19 метров.

Автогидроподъемник АГП-45-2К на шасси УРАЛ-С35510 (6×4) с высотой подъема 45 метров

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В сентябре 2024 года начата подготовка к производству автокрана КС-65719-9К-5 В на шасси FAW с колесной формулой 8×4 — первой модели автокранов АО «КАЗ» грузоподъемностью 40 тонн с длиной стрелы 41 м.

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