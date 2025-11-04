Согласно публикциям «Сделано у нас» в октябре 2025 года в стране открыто 8 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено 2 крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый (всего 6,5 млрд рублей).

Общий объём вложенных средств в проекты составляет почти 7,5 млрд рублей. По 3 объектам объём финансирования не озвучен.

В обзор вошли предприятия:

— пищевая промышленность — 4

— молочные комплексы — 3

— птицеводство — 1

На юге Сахалина открылся крупный рыбоперерабатывающий комплекс

2 октября в селе Озерском Корсаковского района торжественно открыли новый рыбоперерабатывающий комплекс. Здесь будут производить продукцию из сырца кеты, трески и тихоокеанской сельди. Объём собственных инвестиций компании составил 3,7 млрд рублей.

Завод в Озерском стал частью действующего в селе предприятия «Рыболовецкий колхоз им. Кирова». Работать здесь будут 250 человек. В первую очередь, это жители Сахалинской области, в том числе выпускники профильных вузов, техникумов и училищ.

В Суздальском районе Владимирской области открыт новый молочный комплекс

3 октября в селе Добрынское Суздальского района состоялось торжественное открытие нового молочного комплекса племзавода «Нива». Это хозяйство входит в число ведущих, динамично развивающихся сельскохозяйственных организаций Владимирской области. Основным видом его деятельности является разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока.

С прошлого года на «Ниве» приступили к реализации инвестпроекта по строительству на 1000 голов крупного рогатого скота. Объём инвестиций за 2024 — 2025 годы составил 374,4 млн рублей.

ООО «Энвол» открыло в Ульяновской области животноводческий комплекс на 2,5 тысячи голов КРС

Крупнейший животноводческий комплекс региона на 2,5 тысячи голов КРС молочного стада начинает работать в Новоселках Мелекесского района Ульяновской области.

В настоящее время построено четыре корпуса для содержания скота, в том числе доильный зал типа «Карусель» на 72 места, оборудованы бытовые и технические помещения, установлена система вывоза отходов, стойловое оборудование, системы вентиляции, отопления, водоснабжения.

В Энгельсе старейший комбинат нарастил производственные мощности

Старейшее предприятие агропромышленного комплекса Энгельса ООО «Русь», бывший энгельсский хлебокомбинат, увеличило свои производственные возможности.

В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта стоимостью 253 миллиона рублей на территории предприятия был запущен новый производственный цех. Он увеличил суточную мощность на 28 тонн хлебобулочных изделий. Запуск цеха способствовал созданию новых рабочих мест.

В Дмитровском округе Подмосковья запущено на полную мощность предприятие с технологией HPP

Компания AlphaChef вывела на полную мощность предприятие по производству готовой еды «1-й Кулинарный» в Дмитровском м.о.

«На предприятии используется уникальная технология HPP, метод холодной пастеризации, которая обеспечивает длительное хранение продуктов (до 90 суток), сохраняя высокое качество и вкус.

Инвестиции в новый проект составили 280 млн рублей.

Возрожденный молокозавод в Иванове наладил выпуск 13 новых видов продукции

За год на молокозаводе «РумелкоАгро — Молоко» в Иванове выпустили на рынок 13 видов продукции, в том числе 6 новых продуктов — два вида творога и четыре вида йогурта — за последний месяц.

Первоначально сырье на «РумелкоАгро — Молоко» поставлялось из молочных комплексов агрохолдинга в Тверской области. С июля 2025 года начались поставки молока на возрожденный молокозавод из хозяйств Ивановской области. В связи с расширением точек продаж в федеральные сети предприятие увеличило поставки сырого молока на переработку — около 150 тонн еженедельно.

Молочный завод выпускает молоко жирностью 3,2% и 2,5%; кефир 3,2%, 2,5% и 1%; сметану жирностью 20% и 15%. С начала октября предприятие производит питьевые йогурты со вкусами персика, клубники, вишни и ананаса. Продукция уже появилась в небольших магазинах, идут переговоры с федеральными сетями.

Также в ассортименте новой продукции молокозавода — творог 5% и 9%.

Самая крупная молочная ферма открылась в Томской области. Фоторепортаж

Компания «Большедороховское молоко» (входит в «Холдинг молоко») открыла в Асиновском районе Томской области новую молочную ферму. Она стала самой крупной в регионе. Ожидается, что в год дойное стадо будет давать более 20 тысяч тонн молока.

Общий объем инвестиций в новый молочно-товарный комплекс составил 2,8 миллиарда рублей.

Он включает в себя два коровника, родильное отделение, доильно-молочный блок, навозохранилища и другие производственные помещения. Проектная мощность — 1 999 коров; на 20 октября «Большедороховское молоко» приобрело 1 975 коров голштино-фризской породы на сумму 558,3 миллиона рублей.

«ПРОДО Птицефабрика Сибирская» завершила модернизацию

Омское предприятие Группы «ПРОДО» «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» завершило проект по модернизации и вводу в эксплуатацию дополнительных птицеводческих мощностей на площади более 27 тыс. кв. м.

Общий объём инвестиций предприятия составил более 300 млн рублей.

В рамках проекта проведен капитальный ремонт помещений и инженерной инфраструктуры восьми корпусов для выращивания бройлеров, произведено переоснащение производственных цехов, модернизирована сопутствующая инфраструктура для сотрудников предприятия.