Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в январе-феврале 2025 года

Следи за успехами России в Телеграм

Согласно данных Росстата сельскохозяйственное производство в России в январе 2025 года выросло на 2,1%, производство пищевых продуктов на 1,7%.

По публикциям «Сделано у нас» в первые два месяца 2025 года в стране открыто 13 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено 6 новых крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый (всего 15,9 млрд рублей).

Общий объём вложенных средств в проекты составляет более 18,9 млрд рублей (по 1 объекту объём инвестиций неизвестен).

В обзор вошли предприятия:

— пищевая промышленность — 4

— хранение и переработка зерна, семеноводство — 4

— молочные комплексы — 2

— средства защиты растений — 1

— свиноводство — 1

— тепличные комплексы — 1

Пермский «Колхоз имени Чапаева» запустил новую молочно-племенную ферму на 480 голов КРС

Вблизи села Троицк Кунгурского района Пермского края открыта новая молочно-племенная ферма на 480 голов.

Её за 2 года построила ижевская строительная организация ООО «Дедал».

Сметная стоимость строительства фермы — 350 млн рублей. Также установлено оборудование на сумму 82 млн рублей. Срок окупаемости фермы составляет четыре года.

Производство моцареллы запустили в Башкирии

Компания «Элипсмол» из села Раевское Альшеевского района Башкирии построила и пустила в строй предприятие по производству собственной моцареллы.

Инвестиции, необходимые для изготовления популярного итальянского сыра на местном молоке, составили порядка 405 млн. рублей. Причем из них 30 процентов — собственные средства, 70 процентов — заемные.

Первые образцы моцареллы уже доставлены клиентам. Егор Захторенко, учредитель ООО «Элипсмол», подтвердил, что реализации этого проекта к концу 2025 году выйдет на уровень более 6,5 тыс. тонн продукции.

В Волгоградской области построен крупнейший в стране молочный комплекс

© media.v102.ru

В Калачевском районе Волгоградской области завершён инвестиционный проект СП «Донское» по созданию крупного молочнотоварного комплекса.

Построены 60 объектов производственного назначения и новые участки орошения.

Поголовье КРС достигло 10 000 голов, производство молока — 120 тонн в сутки.

Инвестиции в проект в 2020 году оценивались в 2,9 млрд рублей.

Завершены все 9 этапов проекта: благодаря государственной поддержке поочередно строились доильно-молочный блок с родильным и сухостойным отделениями, установлены роботизированные карусели на 120 доильных мест, появились новые коровники, санпропускник, дезбарьер, весы, телятники, кормовой склад, площадки для содержания молодняка, корпус для содержания нетелей, ветеринарный блок, дополнительные площадки для выгула, зоны хранения кормов и т. д.

Коллектив предприятия вырос с 190 до 420 человек.

Комбикормовый завод «АгроПромкомплектации» в Ряжске Рязанской области введён в эксплуатацию

Группа компаний «Агропромкомплектация» начала поставлять корма на свои свинокомплексы с нового комбикормового завода в Ряжске «АПК Комби Ряжск».

«Первые 30 тонн комбикормов марки СК-6 отгружены на свинокомплекс „Поплевинский“», — говорится в сообщении пресс-службы ГК.

Ежедневно предприятие будет увеличивать объём поставок комбикормов, и по итогам января, согласно планам, он составит 2 тыс. тонн.

Инвестиции в строительство составили более 1 млрд. рублей.

«Вурнарский завод смесевых препаратов» в Чувашии ввёл в эксплуатацию второй производственный корпус

В Филиале АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов» (ВЗСП) введён в эксплуатацию второй производственный корпус, предназначенный для выпуска химических средств защиты растений (ХСЗР) в мелкой фасовке для использования на дачах, в огородах и личных подсобных хозяйствах (ЛПХ).

Запуск осуществлен после технического перевооружения корпуса, продолжавшегося в течение двух лет. Здание имеет площадь 1,5 тыс. кв. м.

Здесь налажен выпуск ХСЗР в форме гранул, для этого установлена новая линия гранулирования производительностью 4,2 т в сутки. Кроме того, в корпусе действуют 4 автомата для фасовки гранул в пакеты и полимерные банки объемом от 10 до 300 г.

Инвестиции в запуск второго корпуса ориетировочно составили 360 млн рублей.

На Елецкой площадке в Липецкой области запущен семеноводческий комплекс

ГК «Агротек» завершила строительство и запустила селекционно-семеноводческий комплекс на территории Елецкого участка особой экономической зоны.

Сумма инвестиций в проект составила 2 млрд рублей. Новый комплекс позволит производить до 30 тыс. тонн семян в год, включая сою, горох, кукурузу и подсолнечник.

«ЭкоНива» запустила комбикормовый цех в Новосибирской области

Крупнейший молочный холдинг России ГК «ЭкоНива» объявляет о вводе в эксплуатацию комбикормового цеха в Новосибирской области. Новая площадка расположена в селе Пеньково Маслянинского района.

Инвестиции в проект составили 429 млн руб.

Технологическая схема комбикормового цеха состоит из линии приемки, подработки и хранения зернового сырья объемом 8000 т, линии по приготовлению рассыпных кормов производительностью 10 т в час и линии гранулированных кормов производительностью до 2 т в час.

Комбинат глубокой переработки мяса ввела ГАП «Ресурс» в Ставрополье

© gapresurs.ru

Крупнейший российский производитель мяса цыплят-бройлеров Группа агропредприятий «Ресурс» ввела в эксплуатацию Комбинат глубокой переработки мяса (КГП) «Август» в промышленной столице Ставрополья — Невинномысске.

Новое подразделение стало первым производственным объектом Группы, специализирующийся на выпуске полуфабрикатов. Его производственная мощность составляет 10000 тонн готовой продукции в месяц. Площадь производственных помещений КГП «Август» — 22300 квадратных метров, площадь благоустройства — 18700 квадратных метров.

Объём инвестиций в реализацию проекта превысил 7 млрд рублей.

На Камчатке открыт круглогодичный тепличный комплекс

11 февраля 2025 года в Елизовском районе официально открыт тепличный комплекс «Камчатский».

Площадь теплиц составляет 3,6 га. Здесь выращивают два сорта огурцов (среднеплодный гладкий и короткоплодный), а также три сорта томата (среднеплодный круглый, сливка и томат черри).

Инвестиции в создание комплекса составили 2,98 млрд рублей.

Новый свиноводческий комплекс открылся в Вологодской области

© static.mk.ru

ООО «Слобода» заапущен в работу новый свиноводческий комплекс почти на четыре тысячи скотомест в Марково Вологодского района. В год здесь планируют производить до 2,5 тысяч тонн свиней на убой.

Планируется, что в дальнейшем свиноводческий комплекс выйдет на проектную мощность в 5,5 тысяч тонн.

Инвестиции в проект составили 587 млн рублей.

В Подмосковье запущено производство криогранулированных штаммов для заквасок

Холдинг «СОЮЗНАБ» запустил в подмосковном Красногорске первое в России производство криогранулированных заквасочных культур на базе подмосковной компании ООО «Зелёные линии», входящей в его состав.

Технология включает 8 высокоточных стадий. Предприятие стало третьим в мире, освоившим эту технологию, укрепив позиции страны в области биотехнологий.

Инвестиции в проект составили 500 млн рублей.

Производство молока на ферме в Гаврилов-Ямском округе выросло на 30% благодаря модернизации

На молочно-товарной ферме ООО «Шопша» в Гаврилов-Ямском округе Ярославской области завершена масштабная модернизация: обновлены два коровника, построены доильно-молочный блок, родильное отделение и телятник. Благодаря использованию механизмов льготного кредитования предприятие приобрело высокотехнологичное оборудование и новую сельскохозяйственную технику. Эти меры уже позволили увеличить производство молока на 28,4% — до 8400 тонн в год.

Общий объем инвестиций в проект превысил 400 млн рублей. Работы проводились в три этапа с 2021 по 2024 год.

«Пышминская» птицефабрика построила новый цех обработки комбикормов в Тюменской области

«Пышминская» птицефабрика построила новый цех обработки комбикормов производительностью 15 тонн в час в Онохинском сельском поселении.

Комплекс включает линию подачи комбикорма с существующего склада сырья и готовой продукции в цех термической обработки комбикормов производительностью 50 т/ч; линию термообработки рассыпного комбикорма производительностью 15 т/час; склад готовой продукции с отгрузкой на автотранспорт, вместимость — 250 тонн.

Объект представляет собой шестиэтажное здание, основное функциональное назначение — термическая обработка готовых рассыпных комбикормов, подача в склад готовой продукции, отгрузка на автотранспорт.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈