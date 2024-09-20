Комплекс по производству полипропилена ДГП-2 в Тобольске готов на треть

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Самый большой в мире комплекс по дегидрированию пропана возводится в Тобольске. Общий прогресс проекта составляет 32%. Проект ДГП-2 будет пятым по счёту производством на Тобольской площадке СИБУРа, которое доведёт суммарный выпуск полипропилена до 1,5 млн тонн и позволит России войти в мировой топ-5 по производству полипропилена.

Полипропилен — материал, востребованный в различных отраслях промышленности. Он нужен везде: от упаковки и автомобильных деталей до бытовой техники и медицинских приборов. Новый завод обеспечит стабильную сырьевую базу и будет способствовать выпуску отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Как и на других нефтехимических производствах «ЗапСибНефтехима», на ДГП-2 будут использованы передовые технологии: система замкнутого водооборота, современное пылегазоулавливающее оборудование, впервые в Тобольске будет применён факел закрытого типа.

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А на следующем фото строящийся первый в России центр пилотирования технологий производства полимеров.

© vk.com

Новый Центр пилотирования технологий в Тобольске станет частью научно-исследовательской инфраструктуры СИБУР Инноваций. В нём можно будет тестировать более 90% существующих и перспективных технологий производства полимеров, проверять наработки СИБУРа в области катализаторов, а в перспективе — и лицензировать эти технологии. Его запуск позволит сократить срок вывода новых марок полимеров в 10 раз.

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Сейчас на площадке центра завершён монтаж основного технологического оборудования. В сентябре закончится строительство и начнутся пуско-наладочные работы, а в конце 2024 года запустят первые испытания с получением тестовых продуктов. Инфраструктура центра уникальна тем, что позволит проводить испытания широкого спектра технологий производства полимеров.

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