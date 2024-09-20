НИИ «Плазма» начал поставки импортозамещающих маркировочных огней для аэродромов

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Огни устанавливают на высоковольтные провода между опорами ЛЭП. В темное время суток они помогают пилотам держать безопасный курс при взлете и посадке. Изделия заменили аналогичные лампы иностранного производства, они превосходят зарубежные образцы по энергоэффективности.

Маркировочные огни для ЛЭП представляют собой лампы с газовым наполнением в защитной кварцевой оболочке, которые выдают красно-оранжевое излучение интенсивностью 10 кандел. Этого достаточно, чтобы линию электропередачи было видно с воздуха на расстоянии до 3 километров.

Маркировочные огни устанавливаются непосредственно на ЛЭП, откуда лампа получает энергию для свечения. Таким образом, они полностью автономны и не требуют дополнительных внешних источников питания.

Наши маркировочные огни сертифицированы по нормам Международной организации гражданской авиации ИКАО, рассказал генеральный директор НИИ ГП «Плазма» Сергей Максимов.

«По своим массогабаритным характеристикам и показателям энергоэффективности изделия превосходят основной иностранный аналог — французские лампы Balisor. Отгруженные в рамках первого контракта 500 ламп в ближайшее время будут установлены на одном из объектов на Южном Урале. До конца 2024 года „Плазма“ планирует передать заказчикам еще около 1000 маркировочных огней».

НИИ газоразрядных приборов «Плазма» — крупнейший в России и СНГ разработчик и производитель газоразрядной техники.

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