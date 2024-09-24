Завершено строительство судна технического флота «МТЗ-02» проекта ТСК.506
Завершено строительство самоходного судна технического флота (мотозавозни) «МТЗ-02» проекта ТСК.506.
Самоходное судно (мотозавозня) с металлической рубкой — судно технического флота проекта ТСК.506 предназначено для завозки якорей дноуглубительного снаряда.
Характеристики судна:
- дедвейт, т — 9,55;
- валовая вместимость — 80,31;
- количество экипажа, чел. — 6.
Главные размерения судна:
- габаритная длина, м — 25,0;
- длина по КВЛ, м — 24,48;
- ширина по КВЛ, м — 4,4;
- высота борта на миделе, м — 2,600;
- высота надводного борта, м — 1,400.
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