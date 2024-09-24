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Судостроение и судоходство

Завершено строительство судна технического флота «МТЗ-02» проекта ТСК.506

Завершено строительство самоходного судна технического флота (мотозавозни) «МТЗ-02» проекта ТСК.506.

 © rfclass.ru

Самоходное судно (мотозавозня) с металлической рубкой — судно технического флота проекта ТСК.506 предназначено для завозки якорей дноуглубительного снаряда.

Характеристики судна:

  • дедвейт, т — 9,55;
  • валовая вместимость — 80,31;
  • количество экипажа, чел. — 6.

Главные размерения судна:

  • габаритная длина, м — 25,0;
  • длина по КВЛ, м — 24,48;
  • ширина по КВЛ, м — 4,4;
  • высота борта на миделе, м — 2,600;
  • высота надводного борта, м — 1,400.

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Источник: https://rfclass.ru/events/2024/09/r...-flota-motozavozni-proekta-tsk-506/

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