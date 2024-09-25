СЗ «Восточная верфь» передал заказчику краболов «Пума» проекта 03141

На судостроительном заводе «Восточная верфь» (Приморский край) состоялась церемония поднятия государственного флага на пятом судне-краболове проекта 03141 «Пума», строящегося в рамках первого этапа инвестиционного проекта «Квоты под киль».

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Судно можно будет использовать для добычи и перевозки живого краба, как краболов-процессор, ярусолов, креветколов.

Район плавания — неограниченный, ледовый класс судна позволяет эксплуатировать его в мелкобитом льду толщиной до полуметра.

Характеристики:

-Длина судна — 63,27 метра;

-Ширина — 10,60 метра;

-Валовая вместимость — 1048 тонн;

-Мощность ГД — 1618 кВт;

-Скорость — 14 узлов;

-Экипаж — 21 человек;

-Автономность — 45 суток.

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