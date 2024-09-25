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Судостроение и судоходство

СЗ «Восточная верфь» передал заказчику краболов «Пума» проекта 03141

На судостроительном заводе «Восточная верфь» (Приморский край) состоялась церемония поднятия государственного флага на пятом судне-краболове проекта 03141 «Пума», строящегося в рамках первого этапа инвестиционного проекта «Квоты под киль».

 © sudostroenie.info

Судно можно будет использовать для добычи и перевозки живого краба, как краболов-процессор, ярусолов, креветколов.

Район плавания — неограниченный, ледовый класс судна позволяет эксплуатировать его в мелкобитом льду толщиной до полуметра.

Характеристики:

  • -Длина судна — 63,27 метра;
  • -Ширина — 10,60 метра;
  • -Валовая вместимость — 1048 тонн;
  • -Мощность ГД — 1618 кВт;
  • -Скорость — 14 узлов;
  • -Экипаж — 21 человек;
  • -Автономность — 45 суток.

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Источник: https://paluba.media/news/178123

Восточная верфь, Приморский край, краболов, 03141
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