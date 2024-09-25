ОСК спустила на воду два дноуглубительных судна

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На производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта ОСК состоялась торжественная церемония спуска на воду двух земснарядов проектов 93.159 и 93.159.1.

Новейшие дноуглубительные суда разработаны с учетом требований Российского классификационного общества и подходят для работы с илом, топким грунтом, песком различной зернистости и взвешенности, глиной и гравием. Производительность земснарядов составляет 900 кубометров грунта в час.

Контракт на строительство четырех судов с роторными и фрезерными рыхлителями подписан с Государственной транспортной лизинговой компанией в 2020 году. Технический флот строится для администраций бассейнов внутренних водных путей Российской Федерации в рамках программы по развитию лизинга отечественных судов с государственным финансированием.

Первые два судна переданы в эксплуатацию в 2023 и 2024 годах. Они эксплуатируются в Волжском и Двинско-Печорском бассейнах внутренних водных путей.

Основные характеристики проекта:

✔️ длина корпуса — 50.00 м;

✔️ ширина корпуса — 11.88 м;

✔️ высота борта — 2.97 м;

✔️ осадка средняя с полным запасом топлива -1.30 м;

✔️ глубина выработки грунта максимальная — 10 м;

✔️ глубина выработки грунта минимальная — 2.0 м;

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